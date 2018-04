Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.0 od 2 glasov Ocenite to novico! Zaradi onesnaženja vodnega črpališča z naftnimi derivati v bližini Slavonskega Broda je brez pitne vode ostalo približno 10.000 ljudi. Policija je pred dnevi sporočila, da so o ekološkem incidentu uvedli preiskavo v sodelovanju s hrvaškim državnim tožilstvom. Foto: Reuters Dodaj v

V Slavoniji onesnaženje vode pripisujejo energetskemu podjetju

Brez pitne vode ostalo približno 100.000 ljudi

3. april 2018 ob 18:16

Slavonski Brod - MMC RTV SLO, STA

V podjetju Crodux energetika odločno zavračajo odgovornost za onesnaženje pitne vode, ki jim jo pripisuje mestna uprava Slavonskega Broda.

Direktor Croduxa Branko Radošević je kot "absolutno nemogoče" zanikal, da bi izlitje nafte iz cevovoda v sredo onesnažilo pitno vodo v Slavonskem Brodu. Radošević je novinarjem na kraju nesreče povedal, da so prejšnji teden končali prvo fazo sanacije območja. Dodal je, da so pripravili tudi drugo fazo, ki jo bodo začeli izvajali, ko bodo dobili dovoljenje kriminalistov, ki preiskujejo kraj nesreče. Ni želel ugibati, ali je iz cevovoda izteklo "200 ali 300" litrov naftnih derivatov, a je prepričan, da izlitje ni onesnažilo vodnega zajetja, ki zagotavlja pitno vodo mestu. Lastnik Croduxa je upokojeni hrvaški general Ivan Čermak.

Župan Slavonskega Broda Mirko Duspara je dejal, da si v Croduxu prizadevajo zmanjšati svojo odgovornost zaradi ogrožanja zdravja in življenj ljudi. Trdi, da je iz cevovoda izteklo veliko več naftnih derivatov, ker so gasilci neposredno po nesreči sanirali približno tisoč kvadratnih metrov območja, ki je bilo "prepojeno z nafto", kot tudi približno 700 metrov tamkajšnjega odvodnega kanala. Zaradi ekološke nesreče je brez pitne vode ostalo približno 100.000 ljudi. Duspara je dodal, da so odgovorni tudi na inšpekciji ministrstva za okolje, ker niso pravočasno obiskali krajev nesreče in sprožili ukrepov, da bi takoj po nesreči preprečili onesnaženje vodnega zajetja. Povedal je, da lokalne oblasti niso dobile nobenega obvestila o nesreči do 30. marca ter da se mu zdi, da nekateri poskušajo dogodek prikriti.

Župan pričakuje, da bodo dela za priključitev na bližnje vodno zajetje Sikirevci potekala vsaj teden dni, a bodo morali tudi prečistiti vodovod, tako da pitne vode ne bodi imeli še približno 14 dni. Medtem so povečali število cistern za oskrbo prebivalcev, posebej za bolnišnice, šole in vr

tce. Nesreča se je zgodila med Croduxovim pregledom cevovoda za naftne derivate, ki ga nameravajo predelati v plinovod, da bi lahko s plinom oskrbeli rafinerijo v Bosanskem Brodu v BiH-u, ki leži na nasprotnem bregu Save. V hrvaškem mestu že celo desetletje opozarjajo na onesnaženost zraka zaradi zastarele tehnologije v rafineriji v sosednji državi ter predvidevajo, da gre za večji problem, kot je onesnaženje vode.

T. J.