Varšava: Na 100. obletnici neodvisnosti med množico tudi skrajni desničarji

Lani so odmevali rasistični vzkliki

11. november 2018 ob 21:48

Varšava - MMC RTV SLO

Poljska ob 100. obletnici konca prve svetovne vojne zaznamuje tudi stoto obletnico neodvisnosti države, pri čemer so po državi potekale številne slovesnosti. V Varšavi so korakali tudi skrajni desničarji.

Poljski nacionalni dan neodvisnosti zaznamuje obnovo poljske suverenosti od ruskega, nemškega in avstro-ogrskega imperija leta 1918.

Proslav so se udeležile množice. Pohoda v glavnem mestu, ki ga je vodil predsednik Andrzej Duda, se je udeležilo 200.000 ljudi. Duda je predtem položil venec pred spomenik poljskim borcem za neodvisnost.

Večina udeležencev je imela poljske zastave in nosila rdeče-bele trakove okoli rok, nekateri pa so nosili tudi transparente skrajnodesničarskih strank iz Poljske in Italije. Ulice je preplavil dim od bakel rdeče barve.

Prepovedani rasistični vzkliki

Predsednik je dejal, da si želi ponosne in vesele proslave, zato je opozoril, da bo policija ukrepala, če bo imel kdo žaljive transparente ali vzklikal slogane, kakršne so vzklikali lani, in sicer "Čista Poljska, bela Poljska", ko se je podobnega shoda udeležilo okoli 60.000 ljudi.

BBC poroča, da je dogodek minil mirno in da ni bilo poročil o žaljivih transparentih ali vzklikih. Hrvaški portal index.hr medtem poroča, da je na enem transparentu pisalo "Smrt sovražnikom domovine". Opozicijske stranke so dogodek sicer bojkotirale.

"Zmagoviti smo," so sporočili organizatorji, med katerimi je tudi skrajno desna skupina Nacionalni radikalni kamp. V zadnjih letih je tradicionalni dogodek zaznamovalo tudi nasilje, poroča BBC. Pohod je priljubljen tudi med tisočimi običajnih, domoljubnih Poljakov, vključno s podporniki vladajoče stranke Zakon in pravičnost.

Varšavska županja je sicer prepovedala shod skrajne desnice ob 100. obletnici razglasitve poljske neodvisnosti, a je sodišče njeno odločitev razveljavilo.

B. V.