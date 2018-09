Vučić obiskal jezero Gazivoda: "Prek tega jezera se vidita bistvo in globina sporov"

Poostrena varnost

8. september 2018 ob 17:44

Kosovska Mitrovica - MMC RTV SLO, STA

Srbski predsednik Aleksandar Vučić se ob poostreni varnosti mudi na dvodnevnem obisku Kosova.

Najprej je obiskal kraj Zubin Potok in območje akumulacijskega jezera Gazivode s hidroenergetskim kompleksom, ki si ga lastita obe državi. Obisk poteka ob okrepljeni varnosti, a brez težav, potem ko je Priština po prvotni prepovedi odobrila obisk jezera.



Na poti do jezera Gazivode so bile navzoče okrepljene policijske sile, prav tako okoli jezera. Vučić je obiskal tamkajšnjo hidroelektrarno, kjer se je srečal z vodstvom in delavci. Dejal je, "da se prek tega jezera vidita bistvo in globina sporov".

Investicijski načrti za vsako 'srbsko' občino

Kot namen svojega obiska na Kosovu je označil željo, da ugotovi, kaj je bilo doslej narejenega in kaj je še mogoče storiti ter "da se pripravijo investicijski načrti za vsako občino, kjer so Srbi v večini". Navzočim novinarjem je še izrazil upanje, da bo mogoče najti rešitev za Kosovo, "da bodo nadaljnjih sto let Albanci na Kosovu zadovoljni z izkoriščanjem voda Gazivode". Dodal je, da brez Gazivode ni obstoja ljudi na območju, kjer je sicer večinsko srbsko prebivalstvo.

Obisk večinsko srbskega severa Kosova bo Vučić nadaljeval udeležbo na poslovnem forumu v kraju Leposavić in se zvečer sešel s političnimi predstavniki kosovskih Srbov.

V nedeljo naj bi obiskal še nekaj krajev v osrednjem delu Kosova, države, ki je Beograd ne priznava. Opoldne bo v severnem večinsko srbskem delu Mitrovice nagovoril kosovske Srbe. Seznanil naj bi jih z možnostmi za kompromisno rešitev spora s Kosovom, v kateri bi bili upoštevani interesi Srbov in kosovskih Srbov, poroča Tanjug.

Obisk Vučića, ki ga je napovedal po tem, ko je izrazil pripravljenost na spremembo meja s Kosovom za dosego končnega sporazuma o normalizaciji odnosov, je bil v petek še pod vprašajem. V javnost so namreč prišle informacije, da namerava Priština preprečiti njegov obisk jezera Gazivode, strateškega vodnega in energetskega vira in ene glavnih spornih točk v pogajanjih med Beogradom in Prištino.

Po poročanju srbskih medijev je nato na pritisk ZDA Priština le privolila, da lahko obišče območje.

