Vučić oster po aretaciji Đurića: Teroristi so želeli pokazati svojo moč

27. marec 2018 ob 08:18

Beograd,Priština - MMC RTV SLO

Srbski predsednik Aleksandar Vučić je po aretaciji vodje srbskega vladnega urada za Kosovo Marka Đurića pozval k ohranitvi mirnih glav in stabilnosti, hkrati pa je ostro napadel Prištino.

Vučić je sejo Sveta nacionalne varnosti, ki bi prvotno morala biti v torek, sklical že dan prej. Kot piše N1 TV, je aretacijo označil za "brutalno provokacijo, brezumno in najtežje kaznivo dejanje, ki so ga prištinski organi naredili na Kosovu". Dodal je, da bodo odgovarjali vsi, ki so sodelovali pri – kot je označil aretacijo –"ugrabitvi Đurića", vključno z dvema osebama srbske nacionalnosti.

Srbski predsednik je medtem trdil, da je bila ta provokacija storjena ob očitni podpori nekaterih evropskih in drugih držav ter Eulexa. Policiste, kot je dejal, neobstoječe države Kosovo je označil za teroriste, ki so "želeli pokazati svojo moč", za Đurića pa je dodal, da je bil tam v skladu z dogovori. Vučić je zatrdil, da je Srbija spoštovala vse postopke in da so bile vse pristojne institucije Kosova pravočasno obveščene o obisku Đurića in generalnega sekretarja srbskega predsednika Nikole Selakovića.

"Pozivam jih, naj bodo mirni in brezskrbni, ker jim albanski teroristi ne morejo nič. Ne oni ne nalogodajalci z zahoda. To sem brez dvoma povedal tudi našim partnerjem na Zahodu. Srbija ne bo nikomur nikoli grozila. Srbija je doživela številna ponižanja, jih preživela, a ne bo nikomur nikoli pustila, da bi uničil njen narod," je Vučić sporočil Srbom na Kosovu.

Thaci: Đurić je na Kosovo prišel nezakonito

Odzval se je tudi predsednik Kosova Hashim Thaci, ki je pozval k mirnosti in poudaril, da je policija ravnala v skladu z zakonom, s svojimi pristojnostmi in odgovornostjo varovanja javnega reda in miru na Kosovu, saj je po njegovih besedah Đurić na Kosovo prišel nezakonito. Thaci je dodal, da ta primer ne bi smel ogroziti dialoga med Prištino in Beogradom, vseh prizadevanj za normalizacijo odnosov, prizadevanj za dobre sosedske odnose in spravo med državama. V telefonskem pogovoru je visoki zunanjepolitični predstavnici Evropske unije Federici Mogherini po aretaciji Đurića dejal, da je pozval državljane Kosova k ohranitvi miru in osredotočenju na prihodnost.

Kot poroča RTV-jev dopisnik Boštjan Anžin, je noč na Kosovu minila mirno. Kosovska policija je ob uporabi solzivca in dimnih bomb v ponedeljek aretirala Đurića in ga nato izgnala v Srbijo. Kosovske oblasti so mu že prej prepovedale vstop na Kosovo, a se je vodja srbskega urada za Kosovo kljub temu udeležil prireditve v Kosovski Mitrovici. Aretacija se je dogajala pred televizijskimi kamerami. Oboroženi policisti so s "šok granatami" razgnali prisotne, vdrli v dvorano, kjer je potekal t. i. srbski notranji dialog o prihodnosti Kosova. Kljub velikemu odporu so policijske enote izvršile odločitev pristojnih kosovskih institucij in vlade ter aretirale Đurića. Zaradi prepovedi prihoda na Kosovo, ki ga je izdala vlada, so ga izgnali z ozemlja Kosova, je sporočil predstavnik kosovske policije.

Srbska lista napovedala odhod iz vlade

Ob akciji je bilo več lažje ranjenih, v Kosovski Mitrovici se je oglasil alarm za preplah. Generalnega sekretarja srbskega predsednika Selakovića, ki je bil ob Đuriću, pa niso aretirali. "Marka so namerno privedli, ugrabili in ga poskušali ponižati. Njega, Srbijo in srbsko pogajalsko pozicijo," je po aretaciji Đurića povedal Selaković.

Srbska lista, predstavniki Srbov na Kosovu, je medtem že napovedala odhod iz kosovske vlade, kar bi lahko pomenilo tudi njen padec. Napetosti med Beogradom in Prištino so se zaostrile po srečanju Vučića in Thacija prejšnji teden v Bruslju, po katerem je srbski predsednik opozoril, da Priština po petih letih še vedno ni izpolnila zaveze iz bruseljskega sporazuma o vzpostavitvi skupnosti srbskih občin.

