Vučiću na Kosovu preprečili obisk vasi Banje in njenih srbskih prebivalcev

Slišati naj bi bilo strele

9. september 2018 ob 12:07

Priština,Beograd - MMC RTV SLO, STA

Veterani Osvobodilne vojske Kosova (OVK) so zaprli vse dostopne ceste do vasi Banje, ki naj bi jo danes obiskal srbski predsednik Aleksandar Vučić. Kosovske oblasti so njegov obisk sicer odpovedale.

Vučić je na dvodnevnem obisku Kosova, v okviru katerega je želel obiskati tudi vas Banje južno od reke Ibar, kjer je med večinskim albanskim prebivalstvom tudi okoli 300 srbskih gospodinjstev.

Vučić se je kljub napetim razmeram odpravil proti vasi, vendar ga je na poti ustavila kosovska policija, poroča srbska tiskovna agencija Tanjug.

Srbski mediji medtem poročajo, da je več sto veteranov zaprlo ceste z gradbenimi stroji, tovornjaki, podrtimi drevesi in skalami. Po nekaterih navedbah naj bi protestniki zažigali avtomobilske pnevmatike, v vasi Trnava naj bi bilo slišati tudi strele iz orožja.

Srbska javna radiotelevizija RTS je poročala, da so ceste proti Banjam zaprte na petih mestih in da za protesti stoji predsednik kosovske skupščine Kadri Veseli.

Srbski notranji minister Nebojša Stefanović je sporočil, da sta zdaj na preizkušnji mednarodna misija Kfor in kosovska policija, ki da morata zaščititi srbskega predsednika med obiskom na Kosovu.

Vučić kosovskim Srbom predstavlja kompromisno rešitev

Vučić je na novico o zaporah dejal, da je treba stvari reševati z besedami in pametjo, ne pa z orožjem. Ob tem je zatrdil, da se bo še močneje boril za mir in zaščito Srbov na Kosovu.

Srbski predsednik naj bi v severnem večinsko srbskem delu Mitrovice nagovoril kosovske Srbe. Seznanil naj bi jih z možnostmi za kompromisno rešitev spora s Kosovom, v kateri bi bili upoštevani interesi Srbije in kosovskih Srbov.

B. V.