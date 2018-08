Zaradi požara pri Omišu zaprli del jadranske magistrale

Gasilci so požar omejili

11. avgust 2018 ob 17:14,

zadnji poseg: 11. avgust 2018 ob 19:47

Makarska - MMC RTV SLO, STA

Zaradi požara blizu Omiša v osrednji Dalmaciji so zaprli del jadranske magistrale. Gasilci so požar že omejili in pričakujejo, da ga bodo do večera spravili pod nadzor.

Gori okoli 50 hektarjev površin, predvsem borov gozd in sredozemsko rastje. Gasilci so po njegovih besedah požar že omejili in pričakujejo, da ga bodo do večera spravili pod nadzor, je za hrvaško tiskovno agencijo Hina povedal poveljnik gasilcev v splitsko-dalmatinski županiji.

Ogenj se je približal hišam, trenutno pa je najhuje pri kraju Mimice, kjer je prekinjena oskrba z električno energijo.

Trenutno požar gasi okoli 200 gasilcev s področja Splita, Omiša in Makarske, pri gašenju pa sodeluje tudi šest gasilnih letal, poroča HRT. Gašenje otežuje hribovit in težko dostopen teren.

Požar je izbruhnil požar okoli 14. ure in se nato hitro razširil, zaradi česar so zaprli tudi del jadranske magistrale med Omišem in krajem Dubci.

V požaru sta zgoreli tudi dve gasilski vozili (fotografije spodaj). Gasilci so iz vozil pravočasno pobegnili, nihče izmed njih ni poškodovan.

Jadranska magistrala je po navedbah Hrvaškega avtokluba (HAK) zaradi požara še vedno zaprta med Omišem in krajem Dubci. Obvoz je mogoč po dalmatinski avtocesti.

J. R.