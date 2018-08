Zdravniki zahtevajo izkrcanje 16 ljudi z ladje Diciotti

UNHCR poziva EU, naj prevzame odgovornost

25. avgust 2018 ob 16:49,

zadnji poseg: 25. avgust 2018 ob 16:55

Catania - MMC RTV SLO, STA, Reuters

Italijanske zdravstvene oblasti so v pristanišču na Siciliji, kjer že več dni stoji ladja Diciotti s 150 rešenimi prebežniki, iz zdravstvenih razlogov ukazale takojšnje izkrcanje 16 ljudi na krovu.

Zaradi bojazni, da so zboleli za tuberkulozo, urad za pomorsko zdravstveno varstvo v Catanii zahteva izkrcanje 11 žensk in petih moških, poroča italijanska tiskovna agencija Ansa. V Catanii je na ladji 150 rešenih prebežnikov, potem ko so oblasti v sredo dovolile izkrcanje 27 mladoletnim.

Visoki komisariat Združenih narodov za begunce (UNHCR) je medtem pozval Evropsko unijo k ukinitvi "nevarne in nemoralne" priseljenske politike.

"Prišel je čas, da se preneha tekmovanje med državami, katera bo sprejela najmanj odgovornosti za ljudi, rešene na morju," je evropske države okrcal visoki komisar UNHCR-ja Filippo Grandi. "Nevarno in nemoralno je ogrožati življenja beguncev in prosilcev za azil, medtem ko se države bojujejo v politični vojni za dolgoročne rešitve," je še dejal.

Evropska komisija je v petek v Bruslju gostila pogovore o razdelitvi prebežnikov z ladje, a dogovora niso dosegli. Srečanja so se poleg Italije udeležile še Nemčija, Grčija, Malta, Španija, Francija, Luksemburg, Belgija, Nizozemska in Irska.

Ladja italijanske obalne straže Diciotti je od ponedeljka zasidrana v Catanii, predtem je več dni krožila po odprtem morju in čakala na dovoljenje za vplutje. Notranji minister Matteo Salvini je sprva zahteval obljubo drugih članic EU-ja, da bodo sprejele rešene prebežnike, sicer jim ne dovoli na kopno. V intervjuju za javno radiotelevizijo RAI je medtem dejal, da bi lahko dovolili izkrcanje "pravim beguncem", ki so na ladji po njegovih besedah manjšina. Za zdaj je z ladje v sredo izpustil le 27 otrok brez spremstva.

Conte razočaran nad EU-jem

Podpredsednik italijanske vlade Luigi di Maio je predtem zagrozil Bruslju, da bo Italija nehala plačevati v skupni evropski proračun, če ne bodo našli rešitve za prebežnike na ladji. Italijanski premier Giuseppe Conte je po srečanju v Bruslju sporočil, da se bo Italija "ustrezno odzvala" na odločitev Evropske unije, ki ji ni uspelo "uresničiti principov solidarnosti in odgovornosti".

J. R.