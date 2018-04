Evropska komisija sprožila preiskavo: resne grožnje demokraciji na Madžarskem

Preiskovalko, evroposlanko Sargentinijevo, madžarske oblasti oklicale za Sorosevo plačanko

12. april 2018 ob 19:29,

zadnji poseg: 12. april 2018 ob 20:20

Bruselj - MMC RTV SLO

Zaradi "obstoja očitne nevarnosti resne kršitve temeljnih vrednot Evropske unije" evroposlanka Judith Sargentini v osnutku poročila o preiskavi stanja na Madžarskem predlaga sprožitev sedmega člena pogodbe o Evropski uniji proti državi.

Osnutek izpod peresa nizozemske evroposlanke iz vrst Zelenih, ki ugotavlja "sistemske grožnje demokraciji, vladavini prava in temeljnim človekovim pravicam", prihaja le teden dni po prepričljivi zmagi premierja Viktorja Orbana na parlamentarnih volitvah.

Sargentinijeva v osnutku na 26 straneh izpostavlja pomisleke glede neodvisnosti sodstva, korupcije, svobode izražanja in pravic romske in judovske manjšine ter prebežnikov, poroča portal Politico.

O končnem poročilu o stanju na Madžarskem bo Odbor Evropskega parlamenta za civilne svoboščine, pravico in domače zadeve glasoval junija, celoten Evropski parlament pa septembra.

Po poročanju Politica je več evroposlancev že izrazilo naklonjenost sankcijam Madžarski. Če bo parlament odobril predlog Sargentinijeve o sprožitvi sedmega člena evropske pogodbe proti Madžarski, bodo predlog predali Evropskemu svetu, v katerem so voditelji članic EU-ja.

Parlament prvič naročil preiskavo

Gre sicer za prvi primer, da je Evropski parlament naročil preiskavo delovanja vladavine prava in upoštevanja evropskih vrednot za ugotavljanje potrebe po sprožitvi sedmega člena pogodbe o EU-ju, še piše v poročilu.

Vendar tudi če Evropski parlament odobri poročilo in nato Evropska komisija sproži sedmi člen, se uvedba dejanskih sankcij proti Madžarski, kot denimo odvzem glasovalnih pravic, ne zdi verjetna, saj morajo sankcije soglasno potrditi vse članice Unije. Tudi v primeru Poljske, proti kateri je komisija sprožila sedmi člen, niso uvedli sankcij, saj je Madžarska takrat napovedala, da sankcij ne bo podprla.

Domači in tuji kritiki medtem Orbanovo vlado vse glasneje obtožujejo nedemokratičnega vladanja in izpostavljajo predvsem cenzuro v javnih medijih ter avtokratsko držo Orbana. Madžarska vse očitke zavrača.

Szijjarto: Sargentinijeva del Soroseve mreže

Sargentinijeva je v sklopu preiskave delovanja demokracije in vladavine prava na Madžarskem januarja za tri dni tudi obiskala državo, kjer pa ni bila deležna gostoljubnega sprejema.

Zunanji minister Peter Szijjarto je Sargentinijevo označil za del mreže madžarsko-ameriškega milijarderja Georga Sorosa, ki naj bi si prizadeval spodkopati madžarsko vlado, njen obisk pa označil za "politični teater". Tudi premier Orban je kritiziral obisk evroposlanke in dejal, da je podkupljena.

"Osnutek poročila napad na Madžarsko"

V četrtek se je na ugotovitve že odzval Szijjarto in sporočil, da je osnutek poročila napad na Madžarsko, in celoten proces označil za protidemokratičnega. Sočasno je eden madžarskih časopisov objavil prispevek z naslovom "Ljudje špekulantov", v katerem so skupaj s fotografijo Sorosa objavili imena več kot 200 zaposlenih v nevladnih organizacijah in medijih, ki niso pod vladnim nadzorom, še poroča Politico.

J. R.