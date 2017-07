Evropska unija Ukrajino poziva h krepitvi boja proti korupciji

Dvodnevni vrh EU-ja in Ukrajine v Kijevu

13. julij 2017 ob 15:01

Kijev - MMC RTV SLO/STA

Evropska unija je Ukrajini v Kijevu posredovala sporočilo neomajne podpore pri spopadanju z rusko agresijo in nujnosti krepitve boja proti korupciji, vendar trenutno ni navdušena nad širitvijo.

V povezavi z vprašanjem možnosti članstva Ukrajine v EU-ju je predsednik Evropskega sveta Donald Tusk izpostavil zanj ključen del pridružitvenega sporazuma, ki je skupna evropska vizija.

"EU priznava evropska pričakovanja Ukrajine in pozdravlja njeno evropsko izbiro," je ukrajinsko željo po pridružitvi blago pozdravil Tusk. Ukrajina želi čim trdnejše obljube in zaveze EU-ja, kjer pa ni naklonjenosti nadaljnjemu širjenju evropske družine.

Ob tem je Tusk Ukrajini zagotovil neomajno podporo pri spopadanju z rusko agresijo in poskusi spodkopavanja njene neodvisnosti.

"Danes jasno vidim, da vas noben zunanji sovražnik ne more poraziti. Samo sami sebe lahko porazite. Za vsako ceno morate ohraniti enotnost in se izogibati notranjemu konfliktu kot kugi," je opozoril.

Tusk meni, da je za Ukrajino najpomembnejša naloga zgraditi sodobno državo, ki bo prijazna do državljanov, odporna na korupcijo in bo zagotavljala najvišje standarde javnega življenja.

Predsednik Evropske komisije Jean-Claude Juncker je bil manj čustven. Izpostavil je odločen poziv h krepitvi boja proti korupciji. Razmere na tem področju po njegovih besedah niso zadovoljive. Pri tem niso pomembna orodja, temveč namen, je še poudaril.

Junckerjev nasvet Ukrajincem poleg tega je, naj bodo še najprej potrpežljivi in odločni.

Sporazum za krepitev vezi

Vrh Ukrajine in EU-ja je v sredo in četrtek v Kijevu potekal v vzdušju vsesplošne krepitve odnosov. Optimizem vliva zlasti dolgo pričakovana dokončna potrditev sporazuma za krepitev vezi med stranema, ki bo začel v celoti veljati septembra.

Ta sporazum, ki je bil dokončno potrjen tik pred vrhom, je pomemben simbol za Ukrajince, saj je zavrnitev njegovega podpisa leta 2013 sprožila proteste, ki so spodnesli tedanjega predsednika Viktorja Janukoviča in privedli do odmika države od Rusije ter približevanje EU-ju. Sledila je ruska priključitev Krima in vojna na vzhodu Ukrajine.

Evropski in ukrajinski parlament sta sicer sporazum ratificirala že septembra 2014, vendar so takrat zaradi pritiska Rusije uveljavitev trgovinskega dela zamaknili do januarja 2016, ko so trgovinske določbe sicer začele delno in začasno veljati, vendar se je nato zapletlo še z zavrnitvijo sporazuma na referendumu na Nizozemskem.

Ukrajinci za EU več ne potrebujejo vizumov

Junija je začela za Ukrajince veljati dolgo pričakovana vizumska liberalizacija. Sledi uvedba avtonomnih trgovinskih ukrepov, ki naj bi še okrepili trgovinske odnose med EU-jem in Ukrajino, ki so se v prvem četrtletju tega leta v primerjavi z enakim obdobjem lani že povečali za 30 odstotkov.

