Evropska unija več hitrosti: Proces, ki je neizogiben?

Koncept "Kdor želi skupaj narediti več, bo naredil več"

26. november 2017 ob 06:37

Ljubljana - MMC RTV SLO

"Preživi in napreduje tisti, ki se je sposoben spreminjati (na bolje) in prilagajati," je naravni evolucijski zakon, ki ga je mogoče uporabiti tudi za entiteto sui generis (posebne vrste), kakršna je Evropska unija (EU).

Krize zadnjih let, od evrske do migrantske, pa izglasovan odhod Združenega kraljestva Velike Britanije in Severne Irske iz EU-ja (t. i. Brexit), so jasni znaki, da je povezavo treba reformirati. Kajti brez sprememb sledi le stagnacija, nazadovanje in v najbolj črnem scenariju tudi propad unikatnega in do zdaj uspešnega projekta, ki je prinesel mir "stari celini".

Macron in Merklova naklonjena reformam

"Čas je dozorel. Potem ko je EU prevetrila najhujše krize, povezane z evrom, migracijami in Brexitom, je čas za njeno prenovo. Čeprav se je gospodarska rast že vrnila, jo mora EU še izboljšati. EU mora znova pridobiti naklonjenost ljudi, poskrbeti za njihovo varnost in modernizirati institucije. Največji državi EU-ja, Francija in Nemčija, imata z Emmanuelom Macronom in Angelo Merkel voditelja, ki sta naklonjena reformam in poglabljanju integracije. Po drugi strani pa sta Brexit in izvolitev Donalda Trumpa za predsednika ZDA povečala občutek solidarnosti med evropskimi voditelji. Zdi se, da so možnosti za reforme večje kot v preteklosti," stanje EU-ja v svoji novembrski študiji z naslovom "Ponovna splavitev 'ladje' EU" (angl. Relaunching the EU), ocenjuje proevropski "think-tank" s sedežem v Londonu Centre for European Reform (v nadaljevanju CER).

Kdor želi skupaj narediti več, bo naredil več

Predsednik Evropske komisije (EK) Jean Claude Juncker je marca letos predlagal pet scenarijev, po katerih naj bi se v prihodnosti, po odhodu Velike Britanije, razvijala povezava. A tisti, za katerim dejansko stojo EK, je tretji, ki bi ga lahko povzeli v stavku: "Kdor želi (skupaj) narediti več, bo naredil več." Kot je za portal Euractiv dejal vir iz EK, je Juncker predlagal pet scenarijev zgolj zaradi tega, ker bi v primeru zgolj enega scenarija "vsi pričeli streljati nanj". Kot je še pojasnil vir, prvi scenarij (stvari ostanejo takšne, kot so) pomeni status quo oziroma stagnacijo, drugi (zgolj enoten trg) je negativen v smislu integracije, medtem ko sta četrti (narediti skupaj manj, a bolj učinkovito) in peti (federalističen; narediti skupaj mnogo več) bolj ali manj "sama sebi namen".

Rajši EU dveh ali več hitrosti kot Evropa brez hitrosti

Tretji scenarij pravzaprav pomeni EU dveh ali več hitrosti. Zagovorniki tega koncepta, ki je že (delno) udejanjen z evrom in schengenskim območjem, trdijo, da državam članicam daje več svobode, da oblikujejo zavezništva in skupne politike tam, kjer so skupni interesi, a ni mogoče doseči konsenza z vsemi članicami. Oziroma kot je pojasnil luksemburški premier Xavier Bettel (Euractiv), ima "rajši Evropo dveh ali večih hitrosti kot pa Evropo brez hitrosti, ki vodi v slepo ulico. Če kakšna država reče, da noče sprejeti določene politike, potem ji jaz lahko odgovorim le, da je to škoda, hkrati pa jo prosim, naj me ne blokira, ampak me spusti naprej skupaj z drugimi." Ali povedano drugače, nemogoče je vse članice EU-ja stisniti v okvir enakih politik. Na primer, nemška in grška ekonomija se ne premikata z enako hitrostjo, nista enako učinkoviti in produktivni, zato morata biti tudi gospodarski politiki držav drugačni. Vsekakor je čas pokazal, da je bil vstop Grčije v evroobmočje napaka, ki jo zdaj sami Grki (in tudi druge članice) drago plačujejo. In EU oziroma Evropa večih hitrosti bi se specifičnosti posameznih držav lahko prilagodila.

Nimajo vsi enakih ciljev in ambicij

Koncept EU-ja večih hitrosti torej pomeni tudi bolj fleksibilno Evropo. CER meni, da je napočil čas, da voditelji 27 držav jasno povedo, da nimajo vsi enakih ambicij in ciljev. Kot je v septembrskem govoru na Sorboni dejal francoski predsednik Macron, se Evropa pravzaprav že premika z različnimi hitrostmi, zato se ne bi smeli bati reči tega na glas. "Sprejmimo diferenciacijo. Nobena država ne sme biti izključena iz procesa, a hkrati nobena država ne sme zavirati tistih, ki želijo naprej." Dodal je, da mora EU pobegniti omejenem okvirju, v katerem se "premaknemo naprej le, če je doseženo soglasje vseh 27 ali 19 (evro) članic, ali pa se ne premaknemo." Večja fleksibilnost bi utišala tudi evroskeptike, ki trdijo, da je EU kot "težak tovornjak, ki želi (iz Bruslja) vsej celini vsiliti uniformen model integracije".

Skupni t. i. zunanji krog politik nujen za delovanje EU

Znotraj bolj fleksibilne EU se bo po ocenah strokovnjakov Cera največja ločnica oblikovala med državami evrskega območja (trenutno 19) in tistimi zunanj njega. Evroobmočje se bo krepilo in morda dobilo svoje institucije, zato mora prihodnji institucionalni okvir zagotoviti, da članice z evrom ne bodo priviligirane nasproti preostalim. Podobne velja tudi za preostale že obstoječe delno skupne politike z možnostjo izbire ("opt out"), kot so schengen, nedavno ustanovljeno obrambno sodelovanje (t. i. Pesco) in pri vseh prihodnjih skupnih politikah (npr. davčno poenotenje). A po drugi strani mora EU za nemoteno delovanje ohraniti nabor politik, t. i. zunanji krog, v katerem so prisotne vse članice. To so po oceni Cera enotni notranji trg, ki temelji na štirih svoboščinah (prost pretok ljudi, blaga, storitev in kapitala), okoljska zakonodaja in zunanja politika. Kar je logično, saj brez nekega (najširšega) skupnega okvira povezava propade.

Odgovor kritikom: Ne gre za prvorazredne in drugorazredne članice

Kritiki (npr. Poljska) opozarjajo, da bi diferenciacija med članicami oziroma EU večih hitrosti lahko vodila do dveh Evrop znotraj EU-ja, to je do prvorazredne in drugorazredne Evrope. A Roland Freudenstein, namestnik direktorja Wilfried Martens Centra za evropske študije, je ocenil, da gre pri konceptu več hitrosti za različno stopnjo integracije članic pri različnih skupnih politikah. "Mislim, da ne govorimo o jedrni skupini držav in periferiji. Ne gre za to. To se ne bo zgodilo," pravi Freudenstein. Dodaja, da je nemška kanclerka Merklova leta zagovarjala maksimalno enotnost znotraj EU-ja, zdaj pa zagovarja Evropo večih hitrosti. "A pri tem ne misli na jedro držav, ki bi se na vseh področjih premikale skupaj, in na periferijo. Ne, koalicije 'voljnih' bi bile različne. Večini članic je koncept EU večih hitrosti všeč. Nimajo težav z njim. Mislim pa, da je razlog za nasprotovanja Poljske dejstvo, da napačno razumejo koncpet. Ne bo dveh razredov EU članic," vztraja Freudenstein (Radio Free Europe/Radio Liberty). Strokovnjaki menijo, da bi se neka nova zavezništva lahko oblikovala pri obrambnih projektih - s sodelovanjem Švedske, Poljske, Nemčije, Danske in Nizozemske. Na področju varnosti bi politika večih hitrosti omogočala Franciji, Nemčiji in Nizozemski tesnejše sodelovanje pri izmenjavi obveščevalnih podatkov.

Štejejo izidi, ne procesi

Kakorkoli, EU se mora v prihodnje (še) bolj osredotočiti na izide, ne pa na procese, opozarja Cer. Volivci želijo videti rezultate na področjih, ki so še posebej pomembni zanje. Zato EU potrebuje nove politike na področju upravljanja z migracijami, notranje varnosti, zaščite zunanjih mej. Potrebuje nove iniciative za izboljšanje delovanja evroobmočja in za boljše delovanje (skupne) zunanje in obrambne politike. EU mora narediti več na področjih, kot so zelena ekonomija, borba proti korupciji v državah članicah, vladavina prava in pri preprečevanju izogibanja plačila davkov velikih korporacij. Le tako si bo spet povrnila ugled in zaupanje med ljudmi. Čeprav jo trenutni geopolitični kontekst postavlja v defenzivo, pa EU ostaja unikaten in tudi uspešen zgodovinski eksperiment, saj je po najbolj krvavih vojnah v zgodovini človeštva prinesel mir v Evropo. EU je zastavonoša vrednot, kot so vladavina prava, človekove pravice, mednarodno sodelovanje, hkrati pa EU tudi v svetu predstavlja zgled uspešne kombinacije tržne ekonomije in socialne države, družbene pravičnosti.

Politična kriza v Nemčiji nov "moment" pri reformnem procesu

Zato bi bilo škoda zavreči, kar je bilo na področju povezovanja evropskih narodov doseženo. A zdi se, da pot do neke "nove kvalitete" vodi le preko reformirane, bolj fleksibilne EU, EU večih hitrosti, v kateri si bodo države same izbirale, v kateri prestavi želijo na določenem področju voziti. "Kombinacija Macronovega entuziazma in intelektualne kreativnosti na eni strani ter avtoritete in izkušnje Merklove na drugi so dober obet za korenitejše reforme EU," so zapisali pri Ceru, še predno je bilo jasno, da se v Nemčiji zatika pri sestavi nova vladne koalicije. Nemogoče je napovedati, kako se bo razpletla politična kriza v najmočnejši evropski državi. Vsekakor pa bo vsaj delno zavrla pospešek reform, načrtovan za leto 2018, v režiji Macrona in Merklove. A za slednjo zdaj niti ni nujno, da bo še naprej nemška kanclerka ...

Aleš Vozel