Visoka predstavnica Evropske unije Federica Mogherini je poudarila, da gre za mednarodni dogovor, ki ga ena država ne more razdreti. Foto: EPA Zunanji minister Luksemburga Jean Asselborn je opozoril, da so ZDA zaradi Trumpa vse bolj osamljene in odrinjene na rob. "Multilateralizem se uničuje," je opozoril ter ocenil, da je to zelo slabo in da popolnoma spreminja svetovni red po drugi svetovni vojni. Foto: EPA Bitanski zunanji minister Boris Johnson in njegov francoski kolega Jean-Yves Le Drian. Foto: EPA

Evropska unija za ohranitev iranskega jedrskega sporazuma

O dogovoru bo odločal še ameriški kongres

16. oktober 2017 ob 18:38,

zadnji poseg: 16. oktober 2017 ob 19:32

Bruselj/Luksemburg - MMC RTV SLO, STA

Zunanji ministri Evropske unije (EU) so na zasedanju v Luksemburgu izrazili podporo ohranitvi iranskega jedrskega dogovora, pri katerem ameriški predsednik Donald Trump omahuje.

"To je mednarodni dogovor, ki ga nobena država ne more razdreti sama, pričakujemo, da bo ohranjen in da ga bodo vse strani izvajale, zato niti ne razmišljam o alternativah," je vnovič poudarila visoka zunanjepolitična predstavnica EU Federica Mogherini.

Trump sicer ZDA za zdaj ni umaknil iz sporazuma, je pa napovedal, da v sklopu rednega ocenjevanja, ali iranska stran dogovor spoštuje, ne bo potrdil spoštovanja dogovora. Usoda sporazuma je tako v rokah ameriškega kongresa, ki bo odločal o vnovični uvedbi sankcij proti Teheranu v prihodnjih 60 dneh.

Johnson: Jedrski dogovor dober za svet, Iran in Evropo

Številni zunanji ministri, med njimi britanski, nemški in francoski, so odločno podporo izrazili že ob prihodu na zasedanje. Več ministrov je izrazilo upanje, da bo ameriški kongres uvidel resnost položaja in zavaroval dogovor. Iranski jedrski dogovor je dober za svet, za Iran, za Evropo, je poudaril britanski zunanji minister Boris Johnson. Uničiti sporazum bi bila napaka, je poudaril vodja nemške diplomacije Sigmar Gabriel. "Storiti moramo vse za ohranitev dogovora in preprečiti vrnitev h konfrontaciji in vojaškim nevarnostim," je dodal. Podobno je sporočilo francoskega zunanjega ministra Jean-Yvesa Le Driana: uničenje sporazuma bi bilo izjemno škodljivo. Iran dogovor spoštuje, želimo, da ameriški kongres sporazuma ne zavrne, je še dodal.

Dogovor plod 12 let diplomacije

Zunanji ministri so nato sprejeli skupno izjavo, v kateri so izpostavili, da je iranski jedrski dogovor plod dvanajstih let diplomacije ob posredniški vlogi EU-ja, ključen element svetovnih prizadevanj za neširjenje jedrskega orožja in za varnost regije. "V času pereče jedrske grožnje je EU odločen ohraniti iranski jedrski dogovor kot ključen steber mednarodne arhitekture za neširjenje jedrskega orožja," piše v skupni izjavi. Ponovili so, da je EU zavezan nadaljnjemu spoštovanju vseh delov sporazuma, in izpostavili, da ima odprava sankcij proti Iranu, povezanih z jedrskim vprašanjem, pozitivne učinke na trgovinske in gospodarske odnose z Iranom.

Gre za notranji proces v ZDA

EU razume Trumpovo odločitev v "kontekstu notranjega procesa v ZDA" in poziva ZDA, naj ohranijo zavezanost sporazumu in naj pred nadaljnjimi koraki premislijo o posledicah za varnost države, partnerjev in regije, še piše v izjavi. EU tudi poudarja, da mora jedrski dogovor ostati ločen od drugih vprašanj, povezanih z balističnimi izstrelki in stopnjevanjem napetosti v regiji, ki jih je sicer prav tako treba reševati.

Vsa preostala vprašanja bi bilo brez jedrskega dogovora še teže reševati, je izpostavila Mogherinijeva in ob tem prav tako opozorila na negativne posledice zapletov z iranskim dogovorom na prizadevanja za dialog s Severno Korejo glede njihovega oboroževalnega programa.

Erjavec: Slovenija podpira iranski jedrski dogovr

Vodja slovenske diplomacije Karl Erjavec je kot zelo pomembno izpostavil ohranitev enotnosti EU ter poudaril, da je iranski jedrski sporazum ključen za ohranjanje stabilnosti v regiji in soseščini. Slovenija celovit iranski jedrski dogovor podpira in meni, da je to pomemben dokaz, da je mogoče z diplomacijo rešiti tudi najtežja vprašanja, je še izpostavil Erjavec.

IAEA: Iran se drži dogovora

Mednarodna agencija za jedrsko energijo (IAEA) je sporočila, da Iran spoštuje jedrski sporazum, ki določa, da Iran v zameno za ukinitev gospodarskih sankcij odstopi od jedrskih dejavnosti. Po tem dogovoru mora Iran 20.000 centrifug za plemenitenje urana zmanjšati na 5.000. Prav tako mora zalogo urana zmanjšati za 98 odstotkov na 300 kilogramov. Najvišja raven obogatenega urana pa ne sme preseči 3,67 odstotka. Za izdelavo jedrskega orožja je potreben 90-odstotno obogaten uran.

EU uvaja sankcije proti Severni Koreji

Zunanji ministri pa so potrdili uvedbo novih sankcij proti Severni Koreji zaradi razvoja jedrskega orožja in balističnih izstrelkov v nasprotju z mednarodnimi dogovori, kar ogroža mednarodni red in stabilnost. S temi novimi avtonomnimi sankcijami želi EU okrepiti pritisk na Severno Korejo, naj spoštuje svoje obveznosti. Prvi ukrep je popolna prepoved evropskih vlaganj v Severni Koreji. Prepoved je bila doslej omejena na vlaganja v industrijo, povezano z jedrskim in konvencionalnim oboroževanjem, rudarstvom, kemično in vesoljsko industrijo ter metalurgijo. Drugi ukrep je popolna prepoved prodaje rafiniranih in nerafiniranih naftnih proizvodov Severni Koreji. Doslej so na tem področju veljale nekatere omejitve na podlagi resolucije VS ZN, sprejete septembra. Tretji ukrep se nanaša na Severnokorejce v EU, ki jim zmanjšuje dovoljeni znesek za njihova denarna nakazila v Severno Korejo s 15.000 na 5000 evrov, saj se sumi, da se ta denar uporablja v podporo nezakonitim jedrskim in balističnim programom.

A. V.