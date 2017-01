Evropsko sodišče: muslimanska dekleta morajo plavati z dečki

Švicarske oblasta starša deklet oglobile za 1.300 evrov

10. januar 2017 ob 18:44

Strasbourg - MMC RTV SLO/Reuters/STA

Švica je pred Evropskim sodiščem za človekove pravice dobila tožbo proti muslimanskima staršema, ki zaradi vere svojima hčerama nista dovolila na tečaj plavanja z dečki.

Starša deklet, sicer dvojna državljana Turčije in Švice, sta se obrnila na sodišče v Strasbourgu zaradi globe, ki so jima jih izrekle švicarske šolske oblasti, saj hčerkama nista dovolila na mešan tečaj plavanja, ki je sicer del učnega načrta pri pouku telovadbe.

V tožbi sta zatrdila, da je zahteva šolskih oblasti v Baslu kršila njuno pravico do svobode misli, vesti in vere, določene v 9. členu evropske konvencije o človekovih pravicah. Evropsko sodišče je sicer priznalo, da je bila zahteva poseg v svobodo vere, da pa ne predstavlja kršitve kot take.

Pomen socialne integracije

Sodišče je poudarilo, da imajo šole pomembno vlogo pri spodbujanju socialne integracije, še posebej pri otrocih priseljencev. Ob tem je izpostavilo, da so oblasti v Baslu poskušale doseči kompromis s staršema, med drugim bi dekletoma na tečaju dovolili nositi burkini.

Evropsko sodišče je presodilo, da je bila globa, ki so jo izrekle švicarske oblasti - 350 švicarskih frankov za vsakega starša na otroka, skupaj torej 1.400 frankov (1.300 evrov) - primerno odmerjena, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

K. Št.