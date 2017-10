Evroskeptični "češki Trump" Andrej Babiš na poti do volilne zmage

Več kot polovica strank je evroskeptičnih

20. oktober 2017 ob 10:22

Praga - MMC RTV SLO, STA

Na Češkem potekajo parlamentarne volitve, na katerih se zmaga obeta populistu in milijarderju Andreju Babišu, ki ga preiskujejo tako češki preiskovalci kot Evropska unija.

Babiš, ki je leta 2011 ustanovil stranko ANO, je drugi najbogatejši Čeh, zato se ga je prijel vzdevek "češki Trump". V kampanji je volivcem obljubljal predvsem boj proti korupciji, ki je po prepričanju mnogih neločljivo prepletena s "starimi" elitami. Dejstvo, da je tudi sam tarča obtožb o korupciji in da je bila proti njemu nedavno vložena uradna obtožnica zaradi poneverb pri pridobivanju subvencij EU-ja, mu v boju za volilne glasove ni preveč škodilo.

Sobotka trenutno na tretjem mestu

Javnomnenjska podpora njegovi stranki ANO je po vložitvi obtožnice sicer padla, a le za malenkost, tako da z med 25 in 30 odstotki ostaja daleč pred ostalimi. Na drugem mestu so v anketah komunisti (KSČM) z okoli 15 odstotki, na tretjem pa socialdemokrati (ČSSD) zdajšnjega premierja Bohuslava Sobotke s približno 12 odstotki.

Drugim strankam se obeta manj kot desetodstotna podpora - konservativni Demokratski državljanski stranki (ODS), do islama in beguncev odkrito sovražni stranki Svoboda in neposredna demokracija (SPD) v Tokiu rojenega podjetnika Tomia Okamure, Piratski stranki, krščansko-demokratski ljudski stranki (KDU-ČSL), ki skupaj s ČSSD in ANO sestavlja odhajajočo vlado, ter liberalno-konservativni in še najbolj proevropski češki stranki TOP 09.

Sobotka ga je odstavil z mesta finančnega ministra

Kot poroča Polona Fijavž, dopisnica RTV Slovenija, ki bo volitve spremljala v Pragi, je nezadovoljstvo ljudi s političnimi elitami na Češkem vse večje, zato si lahko veliko podporo obetajo neuveljavljene stranke. Izmed 20 strank, ki sodelujejo na volitvah, pa je kar 11 protievropskih. Fijavževa dodaja, da bi zmaga Babiša pomenila še en uspeh stranke, ki se bori proti t.i. političnim elitam. Babiš je skeptičen do uvedbe evra in nezaupljiv do Evropske unije, predvsem zaradi begunskih kvot. Z mesta finančnega ministra ga je odstavil sedanji premier Sobotka, razlog je bila preiskava o zlorabi evropskih sredstev, zaradi česar mu je bila tudi odvzeta imuniteta. Mnogi Čehi ga vidijo kot človeka, ki lahko naredi konec postkomunističnemu kaosu v državi in ljudi osvobodi izpod bruseljskega jarma.

O zmagi ANO skoraj ni dvoma, je pa vprašanje, ali bo Babišu po volitvah uspelo sestaviti vlado in prevzeti položaj premierja. Več strank je namreč nakazalo, da nasprotujejo vstopu v vlado, ki bi jo vodil obtoženi korupcije.

Volišča bodo odprta danes do 22.00, glas pa bo mogoče oddati tudi še v soboto.

A. P. J.