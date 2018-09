Facebook in Twitter priznala "krivdo" pri "ruskem vmešavanju"

Predstavnika Googla ni bilo na zaslišanje

5. september 2018 ob 19:25

Washington - MMC RTV SLO, STA

Predstavnica Facebooka Sheryl Sandberg je na zaslišanju v ameriškem senatu priznala, da so ob (domnevnem) ruskem vpletanju v ameriške predsedniške volitve leta 2016 prepočasi ukrepali.

"Prepočasni smo bili pri odkrivanju tega in prepočasi smo ukrepali. To vmešavanje je bilo popolnoma nesprejemljivo. S tem so bile kršene vrednote našega podjetja in države, ki jo ljubimo," je poudarila Sandbergova na zaslišanju pred senatnim odborom za nadzor varnostnih služb. "Grožnja, ki nam preti, ni nova. Amerika je bila vedno tarča napadov nasprotnikov, ki želijo spodkopati našo demokracijo. Nove so zgolj taktike, ki jih uporabljajo," je pojasnila na zaslišanju o kampanjah manipuliranja tujih sil.

Sandbergova, ki za direktorjem Markom Zuckerbergom zaseda drugi najvišji položaj v Facebooku, je dejala še, da je družba podvojila število uslužbencev, ki skrbijo za varnost, s tem pa se ukvarja tudi umetna inteligenca.

V ameriškem senatu se je moral sicer zaradi škandala s podjetjem Cambridge Analytica, ki je zlorabilo podatke 87 milijonov uporabnikov Facebooka v kampanji za ameriške volitve leta 2016, aprila zagovarjati že ustanovitelj Facebooka Mark Zuckerberg. Ta je prevzel osebno odgovornost za zlorabo osebnih podatkov in priznal, da Facebooku ni uspelo zaščititi omrežja.

Dorsey: Bili smo nepripravljeni na obsežnost težav

Ustanovitelj in izvršni direktor Twitterja Dorsey pa je v senatu povedal, da so bili "nepripravljeni in neustrezno opremljeni za obsežnost težav, s katerimi so se spoprijemali". "Prevzemamo vso odgovornost, da to popravimo," je poudaril. Dejal je še, da ukrepajo proti manipulaciji in identificirajo "od osem do deset sumljivih računov na teden".

Zaslišanja bi se moral udeležiti tudi predstavnik Googla, a so zgolj pisno sporočili, da si bodo še naprej prizadevalil za preprečevanje tujega vmešavanja v ameriške volitve.

ZDA obtožujejo Rusijo, da se je vmešavala v ameriške predsedniške volitve pred dvema letoma, tudi prek objav na družbenih medijih. Vprašanje vmešavanja tujih sil in odziv družbenih medijev pa je pomembno tudi pred novembrskimi delnimi volitvami v kongres.

A. V.