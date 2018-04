Facebook naj bi preverjal identiteto naročnikov političnih oglasov

Zuckerberg napoveduje ukrepe zoper zlorabo platforme v politične namene

7. april 2018 ob 14:48

Washington - MMC RTV SLO, STA

Družba Facebook je po razkritju o množični zlorabi podatkov njenih uporabnikov pred volitvami v ZDA leta 2016 sporočila, da bo preverjala identiteto naročnikov političnih oglasov.

Za vsak politični oglas na njihovi platformi naj bi Facebook zahteval podatke, kdo je njegov plačnik, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Nove smernice delovanja naj bi tako predvidevale, da bo vsako politično sporočilo nosilo oznako "politični oglas" in ime osebe ali organizacije, ki plačuje zanj. Naročniki bodo morali razkriti svojo identiteto in lokacijo.

"Ti ukrepi sami po sebi ne bodo ustavili vseh poskusov izigravanja sistema. Bodo pa močno otežili poskuse, da bi se ponovilo, kar so Rusi naredili med volitvami 2016 z uporabo lažnih profilov in strani za oglaševanje," je prek svojega računa na Facebooku sporočil ustanovitelj in glavni izvršni direktor Facebooka Mark Zuckerberg.

V ločenem uradnem sporočilu iz njegovega podjetja so navedli, da bodo spremembe izboljšale transparentnost in verodostojnost omrežja. "Verjamemo, da ko boš obiskal stran in videl oglas na Facebooku, boš takoj vedel, od kod ta prihaja," so zapisali. "Oglaševalci ne bodo smeli objavljati političnih oglasov, ne da bi prej dobili dovoljenje za to," so še dodali.

Nov način delovanja naj bi začel veljati še letos, pred delnimi kongresnimi volitvami novembra v ZDA. V ta namen bodo po besedah Zuckerberga morali "najeti več tisoč dodatnih ljudi".

Zlorabljeni podatki milijonov uporabnikov

Facebook se je znašel pod udarom kritik, ko je soustanovitelj podjetja Cambridge Analytica, ki se ukvarja z obdelavo podatkov, novinarju pod krinko razkril, da so informacije o več milijonih uporabnikov Facebooka prevzeli brez njihovega soglasja in jih nato uporabili v predvolilni kampanji za ameriške predsedniške volitve in britanski referendum o izstopu iz EU-ja.

Facebook je v sredo ocenil, da je britanski Cambridge Analytica prišel do podatkov okoli 87 milijonov njegovih uporabnikov. Po ocenah Evropske komisije naj bi bilo med njimi do 2,7 milijona prebivalcev EU-ja.

B. V.