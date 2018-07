Facebook ne umika zanikanja holokavsta. Zuckerberg meni, da se "ljudje ne motijo namerno".

Mark Zuckerberg razburil z izjavami o zanikanju holokavsta

19. julij 2018 ob 21:37

San Francisco - MMC RTV SLO, STA

Ustanovitelj Facebooka Mark Zuckerberg se je znašel v središču nove polemike, ko je sporočil, da družbeno omrežje ne bo odstranilo objav, v katerih uporabniki "nenamerno" zanikajo holokavst.

Direktor Facebooka je v intervjuju za spletno stran Recode zagovarjal, da je platforma Facebook namenjena izražanju mnenj ljudi. "Odgovornost Facebooka je, da preveri, da najbolj brane objave niso prevare in očitno napačne informacije," je dejal Zuckerberg in pojasnil, da imajo zaposleno ekipo ljudi, ki preverjajo dejstva v objavah, ki jih ljudje označijo kot potencialne prevare.

Razložil je, da bi administratorji denimo izbrisali vsa sporočila, v katerih bi nekdo žrtve streljanja na osnovni šoli v Newtownu v Connecticutu, ki je leta 2012 zahteval 26 žrtev, označil za lažnivce. Dodal pa je, da ne bi vseh netočnih objav obravnavali enako. "Čeprav so nekatere vsebine lahko res nagnusne, je osnovni princip, da dajemo glas ljudem," je dejal.

"Sem Jud in obstaja cela vrsta ljudi, ki zanikajo, da se je holokavst zgodil," je povedal v intervjuju. "Zdi se mi zelo žaljivo. Vendar ne verjamem, da bi morala naša platforma to umakniti, ker verjamem, da obstajajo stvari, ki jih ljudje narobe razumejo. Ne verjamem, da se namenoma motijo," je pojasnil.

Zuckerberg: "Tudi jaz se kdaj zmotim"

Čeprav ga je novinarka Kara Swisher v intervjuju opozorila, da imajo lahko tudi te osebe slabe namene, je Zuckerberg nadaljeval, da je težko razumeti namen. "Tudi jaz se včasih zmotim, ko nastopam v javnosti. Prepričan sem, da se veliko voditeljev in javnih osebnosti, ki jih spoštujemo, kdaj zmoti. Prepričan sem, da se," je sklenil svojo misel.

Po njegovih izjavah se je nanj vsul val kritik na družbenih omrežjih. "Nikakor nisem nameraval braniti ljudi, ki zanikajo holokavst," je po poročanju Guardiana dejal v odzivu. Kot je dodal, bodo vseeno izbrisali kakršno koli vsebino, ki spodbuja nasilje ali sovraštvo proti določeni skupini.

Nad njegovimi besedami so zgrožene tudi judovske in protirasistične organizacije. "Zanikanje holokavsta je zgolj sredstvo za spodbujanje sovraštva zoper Jude s trditvami, da smo izmislili genocid naših ljudi, da izterjamo denar v obliki reparacij. To je zelo žaljivo in Mark Zuckerberg mora prevzeti odgovornost za izločanje teh objav iz Facebooka," je za Guardian dejal vodja preiskovalcev pri skupini Boj proti antisemitizmu Stephen Silverman.

Facebook sicer umika objave, ki vsebujejo zanikanje holokavsta v državah, kjer je to izrecno prepovedano, denimo v Nemčiji, še poroča Guardian.

Nove smernice po nasilju v Šrilanki

Ravno pred objavo intervjuja je Facebook predstavil nove smernice glede brisanja objav, ki bi lahko vodile v nasilje. Ukrep so najprej preizkusili v Šrilanki, ki jo je pred kratkim pretreslo medversko nasilje zaradi lažnih objav, ki so zaokrožile po družbenem omrežju. Tiskovni predstavnik podjetja je pojasnil, da bodo umaknili netočne ali zavajajoče objave, kot so prirejene fotografije, ki so ustvarjene z namenom širjenja oz. spodbujanja nasilja v resničnem življenju.

