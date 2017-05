Facebook z oglasi opozarja Britance, naj ne nasedajo lažnim novicam

10 načinov, kako lahko uporabnik prepozna lažno novico

8. maj 2017 ob 12:24

London - MMC RTV SLO/Reuters

Spletni velikan Facebook je v britanskih časopisih začel oglasno kampanjo, s katero uporabnike svari pred nevarnostjo lažnih novic pred bližajočimi parlamentarnimi volitvami v Veliki Britaniji.

Družbeno omrežje se je znašlo pod velikim pritiskom, naj se loti boja s širjenjem lažnih novic, kar je prišlo v ospredje med ameriškimi predsedniškimi volitvami, ko so se na omrežju množično širile netočne objave.

Pred volitvami 8. junija Facebook zato svoje uporabnike poziva, naj bodo skeptični do naslovov, ki se zdijo neverjetni in naj preverijo še druge vire, preden delijo vsebine, ki morda niso kredibilne. Ob tem so napovedali tudi izbriz lažnih profilov in ustavitev promoviranja objav, za katere bodo sumili, da niso resnični. "Razvili smo nove načine, kako identificirati in odstraniti lažne profile, ki bi lahko delili lažne novice, tako da se lotevamo srčike težave," je dejal Simon Milner, direktor Facebookove politike za Veliko Britanijo.

Naslov oglasa v britanskih medijih je Nasveti za izsleditev lažnih novic, potem pa je nanizanih 10 načinov, kako lahko bralec ugotovi, ali je zgodba resnična ali ne, pri čemer lahko preverijo vir novice in pristonost fotografije. Ob tem so iz podjetja sporočili, da so ukrepali proti več desettisoč lažnim profilom, na katerih so se hkrati pojavljale enake vsebine.

Gre za najnovejše ukrepe proti širjenju lažnih novic. Facebook je pred prvim krogom predsedniških volitev v Franciji izbrisal 30.000 profilov, pred časom pa je tudi v Nemčiji objavil več celostranskih oglasov, s katerimi je uporabnike poučil, kako naj prepoznajo lažne novice.

Kot smo že poročali prejšnji teden, je Facebook napovedal tudi, da bo zaposlil 3.000 dodatnih delavcev, katerih naloga bo umik nasilnih vsebin.

K. T.