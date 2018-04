Facebook: Zlorabljeni so bili podatki 87, ne 50 milijonov uporabnikov

Zuckerberg: Naredil sem napake

5. april 2018 ob 08:20

San Francisco - MMC RTV SLO, STA, Reuters

Pri Facebooku ocenjujejo, da je podjetje Cambridge Analytica zlorabilo osebne podatke do 87 milijonov njihovih uporabnikov. Žvižgač Christopher Wylie, ki je razkril škandal, je omenjal številko 50 milijonov.

Po podatkih ameriškega podjetja Facebook je bilo največ uporabnikov prizadetih v ZDA, okoli 70,6 milijona. Na drugem mestu so Filipini z 1,2 milijona uporabnikov, v Veliki Britaniji pa bi jih bilo lahko prizadetih do 1,1 milijona. Ustanovitelj in glavni izvršni direktor Facebooka Mark Zuckerberg je priznal, da je naredil napake in da bi njegovo podjetje moralo storiti več. Še naprej pa je prepričan, da je najprimernejši za vodenje družbenega omrežja z dvema milijardama uporabnikov po vsem svetu.

"Prevzeti moramo odgovornost za uporabo orodij"

Na novinarski konferenci je dejal, da je sprva menil, da so ljudje sami odgovorni za to, kako bodo uporabili možnosti, ki jim jih ponuja družbeno omrežje Facebook. "Če pogledam nazaj, vidim, da ni bilo prav, da sem razmišljal tako. Glede na to, kar vemo danes, razumemo, da moramo na svojo odgovornost gledati širše - da ljudem ne ponudimo zgolj orodij, temveč prevzamemo polno odgovornost za to, kako jih uporabljajo," je dodal Zuckerberg. Dejal je še, da zaradi škandala ne namerava nikogar odpustiti.

Že med Zuckerbergovo novinarsko konferenco se je odzvalo britansko-ameriško podjetje Cambridge Analytica. Tvitnilo je, da je prišlo do podatkov 30 milijonov uporabnikov, ne pa 87 milijonov, ter zatrdilo, da podatki s Facebooka niso bili uporabljeni za kampanjo pred predsedniškimi volitvami v ZDA leta 2016. Ob tem je ponovilo, da je vse podatke že izbrisalo.

Izvršni direktor Facebooka je še povedal, da je notranja revizija v podjetju razkrila novo težavo družbenega omrežja, in sicer so nepridipravi zlorabili možnost, da uporabniki iščejo drug drugega tako, da v Facebookov iskalnik vtipkajo elektronski naslov ali telefonsko številko. Tako so informacije z javnih profilov uporabnikov združili s podatki, ki so jih našli drugje. Facebook je to možnost že onemogočil.

Naslednji teden bo pričal v kongresu

"Upravičeno je pričakovati, da je v zadnjih nekaj letih kdo verjetno prišel do vaših javnih podatkov na ta način, če ste imeli to možnost vključeno," je še dejal Zuckerberg, ki bo v povezavi s škandalom 11. aprila pričal v ameriškem kongresu. Zaradi škandala je močno padla tudi vrednost Facebookovih delnic.

A. P. J.