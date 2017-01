Nov predsednik Evropskega parlamenta Antonio Tajani

Potreben je bil četrti krog

17. januar 2017 ob 08:29,

zadnji poseg: 17. januar 2017 ob 21:06

Strasbourg - MMC RTV SLO/STA

Evropski parlament je šele v četrtem krogu volitev izvolil svojega novega predsednika, Antonia Tajanija iz Evropske ljudske stranke (EPP).

Po neuradnih podatkih je Tajani prejel 351 glasov, njegov protikandidat iz vrst Socialistov in demokratov (S & D) Gianni Pittella pa 282. Tajani in Pittella sta se soočila v zadnjem, četrtem krogu, saj v predhodnih treh Tajani kot relativni zmagovalec ni prejel zadostne podpore.

Za položaj prvega med 751 poslanci se v Strasbourgu se je sicer potegovalo šest kandidatov. Ker nobena od obeh velikih skupin – Evropska ljudska stranka ter Socialisti in demokrati – ni imela dovolj glasov za zmago svojega kandidata, koalicija med njima pa je razpadla, je bilo izid nemogoče napovedati.

Pred začetkom volitev je od kandidature odstopil Belgijec Guy Verhofstadt, vodja skupine liberalcev (Alde). Verhofstadt bo po dogovoru o sodelovanju med skupinama podprl Tajanija, ki je imel tako tudi največ možnosti za izvolitev. Socialdemokrata Giannija Pittello je na tretjem tajnem glasovanju podprlo 199 poslancev in poslank, Belgijka Helga Stevens iz vrst zmerno evroskeptičnih Evropskih reformistov in konservativcev (ECR) je dobila 58 glasov, Britanko Jean Lambert iz vrst Zelenih je podprlo 53 poslancev in poslank, predstavnica združene levice Italijanka Eleonora Forenza je dobila 45 glasov, Romun Laurentiu Rebega iz skrajno desne ENF Marine Le Pen pa 44.

V četrtem krogu Tajani in Pittella

V tretjem krogu je bilo veljavnih 690 glasovnic, kar pomeni, da bi bilo za zmago potrebnih 346 glasov. Ker jih toliko ni dobil nobeden od kandidatov, je bil potreben četrti in po poslovniku parlamenta tudi zadnji krog, v katerem sta se soočila Tajani in Pittella, saj sta v tretjem krogu prejela največ glasov.

Četrti krog volitev za predsednika Evropskega parlamenta je bil v zgodovini institucije le enkrat, na drugih volitvah predsednika parlamenta leta 1982, ko je bil naposled izvoljen nizozemski socialist Piet Dankert.

Od leta 2012 je bil predsednik Nemec Martin Schulz iz vrst Socialistov in demokratov (S & D). Pred dvema letoma in pol je bil izvoljen v prvem krogu glasovanja, ko je prejel 409 glasov.

T. J., B. V.