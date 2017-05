FBI-jeva agentka za boj proti IS-ju omožila borca IS-ja

Zgodba razkrita po treh letih

2. maj 2017 ob 20:26

Washington - MMC RTV SLO

FBI je potrdil, da je ena izmed njihovih prevajalk odpotovala v Sirijo in se skrivoma poročila z rekruterjem Islamske države, ki ga je preiskovala. FBI zagotavlja, da je po incidentu ustrezno ukrepal, da bi "zminimaliziral šibke točke varnosti".

Danes 38-letna Daniela Greene je po poročanju CNN-a lagala o svojem potovanju v Sirijo leta 2014, po pobegu nazaj v ZDA pa je tam odslužila dvoletno zaporno kazen. Sodnik je odredil, da primer ostane tajen, a ga je CNN objavil v ponedeljek, potem ko so s sodnih dokumentov umaknili oznako zaupno.

Denis Cuspert, moški, s katerim se je Greenova poročila, je nemški raper, ki je postal rekruter za skrajno Islamsko državo in v enem izmed propagandnih videov ga je videti, kako v rokah drži odsekano človeško glavo. Februarja 2015 ga je ameriška vlada uvrstila na svoj seznam globalnih teroristov.

Greenova, ki je delala za FBI-jev urad v Detroitu, je januarja 2014 dobila nalogo, da razišče Cusperta. Pol leta pozneje je na Češkem rojena jezikoslovka, ki tekoče govori nemško, odpotovala v Sirijo in se s Cuspertom poročila. Svojim nadrejenim je dejala, da gre v Nemčijo obiskat svoje starše, a je v resnici odpotovala v Turčijo, kjer je s pomočjo lokalnih pripadnikov IS-ja junija prečkala mejo s Sirijo. Čeprav je bila takrat še poročena z ameriškim vojakom, se je poročila s Cuspertom, ki je takrat že opustil svoje umetniško ime Deso Dogg in se preimenoval v Abu Talha Al Almani.

Po enem mesecu že zbežala nazaj

A Greenovo naj bi po poročanju CNN-a kmalu obšli pomisleki glede novega moža in je pisala neimenovanemu prijatelju v ZDA, da je "tokrat pa res zamočila". Naslednji dan pa dodala: "Šla sem in ne morem se vrniti. Sem v zelo zahtevnem okolju in ne vem, kako dolgo se bom obdržala tu, a ni važno, vse je premalo, prepozno."

Po enem mesecu ji je uspelo zbežati iz Sirije in se vrniti v ZDA, kjer je preiskovalcem priznala, da je Cuspertu povedala, da je predmet FBI-jeve preiskave.

Greenova je decembra 2014 priznala krivdo podajanja lažnih izjav glede mednarodnega terorizma. Iz zapora je bila izpuščena lani poleti, potem ko je odslužila dvoletno zaporno kazen, in trenutno dela kot hostesa v hotelu na nerazkriti lokaciji.

Tožilstvo je njena dejanja označilo za "nezaslišana" in je menilo, da si zaslužijo "ostro kazen", a jo je Greenova odnesla razmeroma poceni zaradi svojega "dolgotrajnega in znatnega" sodelovanja z oblastmi. Njen odvetnik Shawn Moore je za CNN povedal, da je Greenova "pametna, artikulirana in očitno naivna" ter da svoja dejanja "iskreno obžaluje". "Bila je samo dobronamerna oseba, ki je zabredla v nekaj, čemur ni bila kos," je dejal.

K. S.