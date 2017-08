FBI preiskal domovanje nekdanjega šefa Trumpove kampanje

Manafort v preiskavi tudi zaradi lobiranja za Rusijo

9. avgust 2017 ob 20:52

Washington - MMC RTV SLO, Reuters, STA

Ameriški zvezni preiskovalni urad (FBI) je konec julija preiskal dom nekdanjega vodje Trumpove predvolilne kampanje Paula Manaforta in mu zasegel dokumentacijo.

Preiskavo na Manafortovem domu v predmestju Washingtona je potrdil njegov tiskovni predstavnik. Gre za del posebne preiskave o morebitnem ruskem vmešavanju v lanske ameriške predsedniške volitve, domnevno v korist Donalda Trumpa in v škodo njegove demokratske tekmice Hillary Clinton.

Preiskovalci so Manafortov dom zapustili z različnimi dokumenti, pri čemer so po navedbah New York Timesa iskali davčne dokumente in podatke o bančnih računih v tujini.

Racija dan po obisku senata

Kot poroča Washington Post, so preiskovalci Manafortov dom obiskali 26. julija brez vnaprejšnjega opozorila. To je le dan po tem, ko se je Manafort prostovoljno srečal s predstavniki senatnega odbora za pravosodje in jim predal zapiske s sestanka, ki je junija lani potekal v Trumpovi stolpnici v New Yorku. Na sestanku sta se Manafort, Donald Trump mlajši in Trumpov zet Jared Kushner srečala z rusko pravnico Natalijo Veselnicko in še drugimi Rusi.

Namen tega srečanja naj bi bila predaja obremenjujočih informacij o Clintonovi, a Trump mlajši trdi, da ni dobil ničesar uporabnega, saj naj bi Veselnicka govorila le o programu posvojitev ruskih otrok v ZDA. Proti Manafortu sicer potekajo tudi kazenske preiskave zaradi lobiranja za Rusijo in mešetarjenja na strani proruskih politikov.

Manafort je v preteklosti delal kot svetovalec proruskega ukrajinskega predsednika Viktorja Janukoviča in sodeloval z ruskimi oligarhi. Trump ga je avgusta lani odslovil iz svoje predvolilne kampanje prav zaradi tesnih vezi z Rusijo.

G. V.