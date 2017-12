FBI umaknil iz preiskave o Rusiji agenta, ki je Trumpa označil za idiota

Zaradi Muellerjeve preiskave vse bolj vroče v Trumpovi ekipi

13. december 2017 ob 16:02

Washington - MMC RTV SLO

Dva FBI-jeva agenta, ki sta preiskovala domnevno povezavo med kampanjo Donalda Trumpa in Rusijo, sta v SMS-sporočilih prihodnjega predsednika ZDA označevala za "idiota" in "gnusnega človeka". FBI je enega izmed agentov zdaj umaknil iz preiskave.

Eden izmed njiju je na volilni večer 8. novembra lani zapisal, da je misel na to, da bi Trump lahko zmagal, "strašljiva", je razbrati iz kopij sporočil, ki jih je pravosodno ministrstvo v torek izročilo kongresu.

Peter Strzok, FBI-jev protiobveščevalni agent, je posebnega preiskovalca Roberta Muellerja iz ekipe umaknil pred nekaj meseci, potem ko so odkrili zasebna SMS-sporočila, ki si jih je izmenjal z FBI-jevo odvetnico Liso Page.

Kongresnim odborom je bilo predanih na stotine sporočil, ki so prišla na dan med preiskavo FBI-jeve preiskave uporabe zasebnega strežnika Hillary Clinton, ki jo je izvedlo pravosodno ministrstvo. Omenjena SMS-sporočila so dala Trumpu potrebno strelivo za napad na FBI in diskreditacijo urada, češ da je politično pristranski. Podobno so menili republikanci, ki pravijo, da SMS-sporočila nakazujejo, da je Muellerjeva ekipa do Trumpa pristranska.

Zelo verjetno je, da bo afera z SMS-i tudi osrednja tema današnjega kongresnega zaslišanja namestnika državnega tožilca Roda Rosensteina, ki je maja imenoval Muellerja za posebnega preiskovalca Trumpovih povezav s Kremljem.

375 sporočil

Muellerjev predstavnik je povedal, da so Strzoka umaknili iz ekipe takoj, ko se je tožilstvo seznanilo z vsebino SMS-ov, Pageeva pa da je do takrat že končala svoje delo in se vrnila na matični položaj v FBI-ju. Tudi Strzok ostaja v FBI-ju, poroča AP.

Sporni SMS-i segajo že v leto 2015, kmalu za tem, ko je FBI sprožil preiskavo strežnika Clintonove, nadaljevali pa so se nadaljnje poldrugo leto med predsedniško tekmo. Sporočila - 375 jih je - pokrivajo širok razpon političnih tem in nekaj komentarjev je žaljivih tudi do demokratskih predstavnikov, kot sta predsedniški kandidat senator Bernie Sanders in nekdanji generalni tožilec Eric Holder, a najostrejših opazk je bil nedvomno deležen Trump.

"Gnusni človek" Trump

Tako je Pageeva na neki točki prihodnjega predsednika ZDA označila za "gnusnega človeka", Strzok pa je odgovoril: "Pa še vseeno lahko zmaga." Potem ko je Strzok kolegico vprašal, ali misli, da bi bil Trump slabši predsednik od republikanskega kolega Teda Cruza, pa mu je ta odgovorila "da".

Avgusta 2016 je Strzok komentiral članek v New York Timesu z naslovom "Donald Trump dela Ameriko zlobnejšo". "Skrbi me, kaj Trump spodbuja v našem vedenju," je zapisal Strzok. A dodal: "Skrbi me, kaj se bo zgodilo, če bo izvoljena HRC."

V še eni izmenjavi z oktobra 2016 je Strzok pisal Pageevi: "Razburjen sem. Trump je jeb*** idiot in nezmožen podati koherentni odgovor. Kaj za vraga se je zgodilo z našo državo??!?!" Na volilni dan, ko je Clintonovi zmaga vse bolj polzela iz rok, pa: "O, moj Bog, to je jeb*** strašljivo: Trumpova zmaga je dejansko mogoča." Pageeva mu je odgovorila: "Da, to ni dobro."

K. S.