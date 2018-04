FBI zasegel dokumente Trumpovega osebnega odvetnika

Trumpov odvetnik: Preiskava je bila nepotrebna in neprimerna

10. april 2018 ob 08:00

New York - MMC RTV SLO, STA

FBI je v ponedeljek opravil hišno preiskavo pri dolgoletnem osebnem odvetniku ameriškega predsednika Donalda Trumpa Michaelu Cohenu. Trump je preiskavo označil za "sramotno" in "napad na našo državo."

"Ta lov na čarovnice traja ves čas," je Trump dejal novinarjem v Beli hiši. Med preiskavo so odvetniku zasegli več dokumentov, med njimi tudi tiste, ki so povezane s primerom pornozvezdnice Stormy Daniels in zasebno komunikacijo med Cohenom in njegovimi strankami. Cohenov odvetnik Stephen Ryan je preiskavo označil za popolnoma nepotrebno in neprimerno.

Po poročanju BBC-a je bil nalog za preiskavo izdan po priporočilu Roberta Muellerja, posebnega tožilca v preiskavi ruskega vmešavanja v ameriške volitve v letu 2016, a po poročanju časnika New York Times ni neposredno povezana s to preiskavo, ampak bolj z informacijami, ki jih je Cohen dal tožilstvu v New Yorku.

Cohen se je znašel v središču pozornosti, potem ko je priznal, da je tik pred predsedniškimi volitvami leta 2016 plačal 130.000 dolarjev igralki Stephanie Clifford z umetniškim imenom Stormy Daniels. Ta trdi, da je prejela omenjeni znesek v zameno za molk o aferi s Trumpom pred več kot desetletjem. Cohen je sicer obtožil Danielsovo, da je kršila pogodbo o nerazkrivanju, ki jo je podpisala v zameno za denar.

K. T.