Filipini: Trije močni potresi zatresli obalno regijo blizu Manile

Ni poročil o ranjenih, le o gmotni škodi

8. april 2017 ob 12:08

Manila - MMC RTV SLO

Najmočnejši potresni sunek z magnitudo 5,9 je stresel obalo blizu mesta Mabini južno od glavnega mesta Filipinov Manile. Oblasti poročajo o gmotni škodi.

Prvi potresni sunek je z magnitudo 5,7 stresel otok okoli 15. ure popoldne po krajevnem času, le nekaj minut pozneje je sledil potres z magnitudo 5,9. Oba sta imela žarišče le nekaj kilometrov daleč, so sporočili ameriški seizmologi. Potres z magnitudo 5,0 je nato isto območje stresel čez kakih 20 minut.

Kot je dejal guverner province Batangas Hermilando Mandanas, poročajo o škodi na stanovanjskih in poslovnih poslopjih, ni pa poročil o ranjenih. Prebivalci obalnih območij so pobegnili z domov.

Potres so čutili tudi v Manili, kjer so iz varnostnih razlogov odpovedali predavanja na univerzah, ljudje so v paniki zapustili domove. Iz Batangasa in bližnjih provinc ter v delih Manile poročajo o prekinitvi dobave električne energije, poroča nemška tiskovna agencija DPA.

B. V.