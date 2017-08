Filipini: V krvavi noči policija na predsednikov poziv ubila 32 osumljencev

Duterte ne popušča

16. avgust 2017 ob 17:08

Manila - MMC RTV SLO, STA

Filipinska policija je v pičlih 24 urah v racijah severno od prestolnice Manila ubila 32 oseb, osumljenih preprodaje mamil. Gre za najbolj smrtonosni dan vojne proti mamilom, ki jo je ob nastopu položaja lani napovedal filipinski predsednik Rodrigo Duterte, znan kot "Kaznovalec".

Po navedbah policije so bili vsi ubiti oboroženi in so se upirali aretaciji.

Duterte je krvavo bilanco pozdravil, policiste pa pozval, naj jih toliko ubijejo vsak dan. "Ubijmo jih vsak dan 32, mogoče lahko zmanjšamo to, kar pesti to državo," je dejal v govoru pred prostovoljci v boju proti kriminalu in korupciji.

Akcija od polnoči do polnoči

Osumljence je policija ubila v provinci Bulacan med obsežno operacijo proti nezakonitim mamilom, ki je trajala od polnoči do polnoči. V ločenih racijah, ki so jih načrtovali že prej, so prijeli še 107 osumljencev, je povedal načelnik policije v provinci Romeo Caramat.

Dodal je, da to ni bila prva tako obsežna operacija, da pa gre za največje število ubitih.

Duterte, ki se hvali, da je kot župan Davaa lastnoročno ubil več domnevnih kriminalcev, je julija zagotovil, da kljub kritikam zaradi velikega števila ubitih osumljencev ne bo omilil agresivne kampanje proti nezakonitim mamilom.

Odkar je postal predsednik 30. junija lani, je bilo v operacijah proti mamilom ubitih več kot 3.000 osumljencev.

Policija medtem preiskuje še smrt skoraj 11.000 ljudi, za katere ne ve, ali so povezane z nezakonitimi mamili ali pa so jih izvedli najeti morilci ali pa tisti, ki so pravico vzeli v lastne roke.

K. S.