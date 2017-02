Filipinski skrajneži Abu Sajaf obglavili nemškega talca

Talca naj bi ubili, ker je bil bolan

27. februar 2017 ob 16:03

Manila - MMC RTV SLO/Reuters/STA

Potem ko se je v nedeljo iztekel rok za plačilo odkupnine, je skrajna islamska skupina Abu Sajaf na južnem filipinskem otoku Jolo obglavila nemškega talca, ki so ga zadrževali tri mesece.

70-letnega Jürgena Kantnerja so džihadistični teroristi zajeli 5. novembra lani na njegovi jahti in za njegovo prostost zahtevali 600.000 dolarjev odkupnine. Njegovo 59-letno ženo so skrajneži ubili že ob ugrabitvi moža, ko se je upirala, njeno truplo pa pustili na jahti. Usmrtitev Kantnerja so skrajneži posneli in objavili na džihadističnih spletnih klepetalnicah.

Filipinske oblasti so obsodile "barbarsko obglavljenje" nemškega talca. Kot je pojasnil svetovalec filipinskega predsednika Jesus Dureza, so izčrpali vse možnosti, da bi mu rešili življenje. "Vse smo dali od sebe. Toda neuspešno," je povedal Dureza.

Kot je sporočil filipinski zunanji minister Perfecto Yasay, so nemškega talca verjetno ubili, ker je bil bolan. Zatrdil je, da si Filipini prizadevajo za tehnološko pomoč svojih zaveznikov, da bi lahko določili natančne lokacije preostalih talcev. Ob tem je še zagotovil, da bodo filipinske oblasti še naprej vztrajale pri politiki neplačevanja odkupnin za talce.

Milijoni dolarjev od odkupnin

Lani je džihadistična skupina Abu Sajaf na otoku Jolo obglavila dva Kanadčana, medtem ko so njuna spremljevalca, Filipinko in Norvežana, izpustili na prostost.

Od ustanovitve v 90. letih prejšnjega stoletja je Abu Sajaf z odkupninami za ugrabljene talce zaslužil že na milijone dolarjev, ki so jih porabili za nakupe orožja, od pušk do raketometov, za hitre čolne in sodobno vojaško opremo.

Trenutno naj bi filipinski skrajneži zadrževali še 26 talcev - 13 Vietnamcev, sedem Filipincev, nizozemskega državljana, Japonca, dva Indonezijca in dva Malezijca.

G. V.