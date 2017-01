Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.0 od 4 glasov Ocenite to novico! Angela Merkel in Francois Fillon. Fotografija je iz leta 2010, ko je Fillon opravljal funkcijo francoskega premierja pod predsednikom Nicolasom Sarkozyjem. Tokratno srečanje je bilo zaprto za medije. Fillon bo na majskih volitvah bržkone prvi favorit za novega predsednika Francije. Glede na javnomnenjske ankete se bo Fillon 7. maja v drugem krogu najverjetneje spopadel z vodjo skrajno desne Nacionalne fronte Marine Le Pen. Foto: EPA Sorodne novice Fillon bo za francoske republikance osvajal položaj predsednika države Bi se v Franciji lahko ponovil ameriški scenarij? Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Fillon v Berlinu: Sankcije proti Rusiji nesmiselne

Srečanje je bilo zaprto za medije

23. januar 2017 ob 16:33

Berlin - MMC RTV SLO/Reuters/STA

"Sankcije Evropske unije proti Rusiji nimajo učinka," je po srečanju z nemško kanclerko v Berlinu dejal Francois Fillon, kandidat republikancev za novega predsednika Francije.

"Sankcije proti Rusiji ne bodo prinesle uspeha. Moramo najti drugo pot za pogovor z Rusijo," je ocenil Fillon in opozoril: "Ne želim, da Trump (novi ameriški predsednik, op. a.) govori z Rusi na naš račun. Sklepanje rusko-ameriškega zavezništva za našim hrbtom bi bilo za Evropo uničujoče."

Na potezi je Rusija

Fillon je dodal, da je pred odpravo sankcij potrebna kakšna gesta "dobre volje" tudi s strani Rusije. Fillon še meni, da Ukrajina ne naredi dovolj za mirno rešitev spora na vzhodu države.

Fillon, kandidat francoskih konservativcev, se je sicer zavzel za novo gospodarsko partnerstvo z Rusijo in za evropsko-rusko varnostno konferenco. Seveda, po tem, ko bo konflikt v Ukrajini rešen. Srečanje med Merklovo in Fillonom je bilo zaprto za javnost. Po njem tudi ni bilo skupne izjave za medije.

Fillon za evropsko obrambno zavezništvo

Fillon se je že pred srečanjem z Merklovo v intervjuju za časnika Le Monde in Frankfurter Allgemeine Zeitung zavzel za evropsko obrambno zavezništvo. "Ne predlagam integrirane evropske obrambe, temveč evropsko obrambno zavezništvo. Treba je skupaj zbrati sredstva, zgraditi evropsko industrijo in oblikovati sklad, ki bo financiral stroške skupne zunanje intervencije. To je konec povojnega obdobja, je začetek izjemno nevarne dobe. Potreba po enotnosti evropskih držav je občutno večja kot pred 25 leti. Po napadu v Berlinu imam občutek, da se sedaj tudi Nemčija zaveda teh novih tveganj," je ocenil konservativni predsedniški kandidat.

Francosko-nemški odnosi temeljni za Evropo

Fillon je povedal tudi, da so za Evropo "absolutno temeljni" francosko-nemški odnosi. "Odločil sem se torej za njihovo krepitev, v partnerstvu enakih". "Naša zgodovinska odgovornost je celotni Evropi dati politično moč za soočenje z ZDA, Rusijo, Kitajsko," je izpostavil Fillon.

A. V.