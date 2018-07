Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.6 od 14 glasov Ocenite to novico! Faid je leta 2013 pobegnil iz zapora v Lillu. Foto: Reuters Sorodne novice Spektakularen pobeg gangsterja iz francoskega zapora Dodaj v

Filmski pobeg – francoski kriminalec iz zapora odletel s helikopterjem

Pobegnil že leta 2013

1. julij 2018 ob 14:20

Pariz - MMC RTV SLO, Reuters

Razvpiti francoski kriminalec Redoine Faid je uprizoril spektakularni pobeg iz zapora v okolici Pariza – trije njegovi do zob oboroženi pomočniki so na dvorišču zapora pristali s helikopterjem.

46-letni Faid je pobegnil iz zapora manj kot pol ure za tem, ko so ga pripeljali v zapor Reau na severu Francije. Na 25-letno zaporno kazen je bil obsojen zaradi poskusa ropa leta 2010, med katerim je bila ubita 26-letna policistka.

Faid je bil zaprt v samici, ko so v nedeljo zjutraj na vhodna vrata zapora prišli trije moški in zahtevali njegov izpust iz zapora. A to je bila le pretveza, saj je istočasno na dvorišču zapora pristal helikopter in Faida odpeljal iz varovanega območja. V akciji nihče ni bil ranjen. Faid in sostorilci so nato helikopter zažgali v bližnji pokrajini Gonesse in svoj beg nadaljevali z avtomobilom, poročajo francoski mediji. Za zdaj jih še niso našli.

To je bil sicer že njegov drugi beg iz zapora – leta 2013 je pobegnil, potem ko je štiri varnostnike vzel za talce kot človeški ščit, z eksplozivom pa uničil pet vrat. Na svobodi mu je takrat uspelo ostati mesec dni in pol.

Faid velja za enega najbolj znanih kriminalcev v Franciji. V knjigi, ki jo je izdal leta 2010, je napisal, da sta ga za mnoge kraje in vlome navdihnila hollywoodska filma Brazgotinec in Vročica. Ko je bil na prostosti, se je pojavil v več televizijskih oddajah, v katerih je zatrjeval, da je temačno preteklost pustil za seboj.

