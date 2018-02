Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.8 od 5 glasov Ocenite to novico! Roparji naj bi odnesli 30 milijonov švicarskih frankov. Foto: BoBo Dodaj v

Filmski rop v Švici: ugrabili voznikovo hčer, izpraznili kombi in odnesli milijone

Policija tava v temi

10. februar 2018 ob 09:35

Chavornay

Neznanci so na švicarsko-francoski meji izvedli skoraj filmski rop, v katerem na srečo ni bil nihče ranjen, so pa nepridipravi odnesli okoli 30 milijonov švicarskih frankov.

Roparja (šlo naj bi za dva moška, oblečena v vodovodna inštalaterja) sta najprej v četrtek iz njenega stanovanja v Lyonu ugrabila 22-letno hčer voznika kombiniranega vozila. Ko je ta vozil denar iz Francije v švicarsko mesto Lozana, so ga roparji obvestili, da zadržujejo njegovo hčer, in ga z grožnjami prisilili, da je zapeljal z avtoceste na neko parkirišče. Tam ga je pričakalo več oboroženih in zamaskiranih roparjev, je po poročanju AFP-ja sporočila policija.

Medtem ko je del napadalcev voznika nadzoroval s strelnim orožjem v rokah, so drugi roparji popolnoma izpraznili kombi in pobegnili s kraja dogodka v temnem porschejevem terencu, so še pojasnili policisti in dodali, da se je za voznika kombija in njegovo hčer incident končal brez hujših posledic. 22-letno dekle so namreč nekaj ur po dogodku našli ob cesti v predmestju Lyona.

Pri preiskavi dogodka sodelujeta tako francoska kot švicarska policija, a za zdaj tavata v temi, zato vse morebitne očividce prosita za pomoč. "Za zdaj lahko rečemo le, da gre za izjemno organizirano skupino ljudi, ki je napad skrbno načrtovala," so preiskovalci dejali za agencijo Reuters.

Kaže sicer, da so roparji (najmanj) trije francosko govoreči moški z naglasom, ki nakazuje, da prihajajo z juga Francije oz. severa Afrike. Roparji naj bi sicer odnesli okoli 30 milijonov švicarskih frankov (26 milijonov evrov).

