Finska: Vodja enote za boj proti mamilom tihotapil mamila

Obsojen na deset let zapora

29. december 2016 ob 16:54

Helsinki - MMC RTV SLO

Finsko sodišče je nekdanjega vodjo helsinškega policijskega oddelka za boj proti mamilom obsodilo na deset let zaporne kazni, ker je poleg vrste hujših prekrškov tudi tihotapil mamila.

Kot je presodilo sodišče, je 59-letni Jari Aarnio neki tolpi v letih 2011 in 2012 pomagal iz Nizozemske na Finsko uvoziti in preprodati skoraj 800 kilogramov hašiša, poroča BBC.

Aarnia, ki je bil pri posebni enoti za boj proti mamilom zaposlen kar 30 let, so spoznali za krivega petih z mamili povezaninih zločinov in 17 drugih hujših prekrškov, vključno z grozenjem osumljencu.

Aarnia, ki vse obtožbe zanika, so aretirali leta 2013. V ločenem sojenju je bil septembra zaradi prevare obsojen na tri leta zapora.

Na Finskem je sicer stopnja kriminala v primerjavi z ostalimi evropskimi državami razmeroma nizka, na globalnem indeksu korupcije Transparency International pa se Finska uvršča na predzadnje mesto, manj korupcije je samo na Danskem.

K. S.