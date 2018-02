Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Policija je takoj zaprla območje okoli šole. Preiskava tragičnega dogodka še traja. Foto: Reuters Dodaj v

Florida: 19-letnik v pokolu na srednji šoli ubil 17 ljudi

Napad se je zgodil malo pred koncem pouka

15. februar 2018 ob 06:59

Miami - MMC RTV SLO, Reuters

V streljanju na srednji šoli v Parklandu na Floridi je po zadnjih podatkih umrlo 17 ljudi, več kot deset je ranjenih. 19-letnega napadalca, nekdanjega dijaka šole, ki so ga izključili iz šole, je policija že prijela.

Po besedah okrožnega šerifa Scotta Israela je 19-letni Nikolas Cruz najprej ubil tri ljudi pred šolo, potem pa se napotil v šolske prostore, kjer je v pokolu ubil še 12 ljudi. Dve žrtvi sta za posledicami hudih poškodb umrli kasneje v bolnišnici. "Katastrofalno je. Resnično ni besed," je kasneje tvitnil šerif.

V bolnišnice v bližini so odpeljali 17 ljudi, trije ljudje so v kritičnem stanju, še trije so stabilni. Med ranjenimi je bil tudi napadalec, ki so ga po zdravniški oskrbi prepeljali v pripor.

Šolske oblasti so malo pred koncem pouka na srednji šoli Marjory Stoneman Douglas, ki je približno uro vožnje od Miamija, prek twitterja sporočile, da so dijaki in zaposleni slišali zvoke, podobne strelom. Očividci so kasneje povedali, da je napadalec pred napadom izklopil alarm. Po začetku streljanja so policija in pripadniki posebne policijske enote obkolili prizorišče.

Kot so sporočile šolske oblasti, so Cruza izključili zaradi disciplinskih razlogov. Po streljanju so napadalca v približno uro oddaljenem Coral Springsu prijeli. Policija preučuje njegovo delovanje na spletu, da bi odkrila vzrok za tako brutalen napad.

K. T.