Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Tovarna avtomobilov Forda v Mischiganu bo v naslendjih štirih letih namesto selitve proizvodnje doma ustvarila novih 700 delovnih mest. Foto: Reuters Sorodne novice Trump bi s sanjsko ekipo zadržal proizvodnjo vozil v ZDA Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Ford klonil pred Trumpom? Proizvodnje vendarle ne seli v Mehiko.

V Michiganu bodo ustvarili novih 700 delovnih mest

3. januar 2017 ob 21:46

Washington - MMC RTV SLO/STA

Trumpove grožnje so še pred nastopom njegove predsedniške funkcije že obrodile sadove: avtomobilski velikan Ford proizvodnje ne bo selil v Mehiko, temveč bo 700 novih delovnih mest odprl doma.

Iz Forda so danes sporočili, da opuščajo svoje načrte o selitvi dela proizvodnje v Mehiko, kjer bi zgradil 1,6 milijarde dolarjev vredno tovarno in da bodo namesto tega spodbujali ameriško proizvodnjo električnih vozil. V naslednjih štirih letih bodo investirali 700 milijonov dolarjev v širitev svoje tovarne v Michiganu, da bo ta primerna za proizvodnjo samovozečih in električnih vozil, kar bo odprlo tudi 700 novih delovnih mest.

Dvig carin na 35 odstotkov

Kot je med volilno kampanjo grozil Donald Trump, naj bi se carine na uvoz avtomobilov, izdelanih v Mehiki, dvignile na 35 odstotkov, kar bi po besedah predsednika uprave Forda Marka Fieldsa zelo prizadelo ameriško gospodarstvo.

Fields je v pogovoru za CNN dejal, da gre za potezo, ki izkazuje zaupanje v podjetno naravnano okolje, ki ga ustvarja Trump: "Nismo dosegli dogovora s Trumpom, ampak smo se za to potezo odločili zaradi našega posla," je poudaril. Na novico se je preko Twitterja že odzval Trump, ki je dodal, da bodo ZDA postale velik magnet za inovacije in ustvarjanje delovnih mest.

Selitve avtomobilskih proizvajalcev iz ZDA so pogosto tarče očitkov, nenazadnje tudi zato, ker sta se General Motors in Chrysler leta 2009 s pomočjo državnih pomoči izognila stečaju. Ford je bil edini, ki državne pomoči ni prejel.

K. Št.