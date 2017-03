Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 2.2 od 13 glasov Ocenite to novico! Policija je uporabila solzivec in vodne topove. Foto: EPA Salvini je prišel na jug predstavljat program svoje stranke, ki je v zadnjem času omilila svojo nekoč zelo protijužnjaško retoriko. Foto: EPA Sorodne novice Neapelj: Spopad protestnikov s policijo zaradi obiska vodje Severne lige Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Foto: 34 ranjenih na protestih proti desničarju Salviniju v Neaplju

Policija je priprla šest protestnikov

12. marec 2017 ob 13:21,

zadnji poseg: 12. marec 2017 ob 15:08

Neapelj - MMC RTV SLO/Reuters/STA

V Neaplju je na protestih proti nastopu vodje stranke Severna liga Matteu Salviniju izbruhnilo nasilje, v katerem je bilo ranjenih 34 ljudi, med njimi 28 policistov. Policija je aretirala šest ljudi.

Policija je uporabila vodne topove in solzivec, da je razgnala od 200 do 300 protestnikov, ki so se ločili od miroljubnega shoda in začeli na policiste metati kamne in zažigalne steklenice. Skupina protestnikov s čeladami je uničevala prometne znake in zažigala smetnjake na zahodu mesta, v bližini nogometnega stadiona.

Salvini je odgovornost za izgrede pripisal županu Neaplja Luigiju de Magistrisu, ki je Salvinija označil za fašističnega ksenofoba. "De Magistris bi moral odstopiti, namesto da me označuje na nacifašista," je danes dejal Salvini. "V Neaplju nismo videli še ničesar takega, najhuje pri tem pa je, da to podpira župan," je še povedal o protestih. Napovedal je še, da bo zaradi klevetanja vložil tožbo zoper neapeljskega župana. Župan je v odzivu na sobotne izgrede dejal, da tega ne odobrava.

De Magistris je sicer že v začetku tedna podprl napoved protestnikov, da bodo skušali preprečiti Salvinijev nastop, notranji minister Marco Minniti pa je potem zaprosil neapeljsko policijo, naj poskrbi za nemoten obisk Salvinija, ki se je na jug odpravil predstavit volilni program svoje stranke.

Minniti je v nedeljo stopil v bran pravici Salvinija do svobode govora. "Nekaj zelo pomembnega se je zgodilo včeraj, o čemer moramo razmisliti. V demokraciji je temeljnega pomena, da imajo vsi pravico do govora, še posebej tisti, katerih stališča se najbolj razlikujejo od naših," je dejal.

Salvini je pred osmimi leti na shodu Severne Lige pel žaljivo pesem proti Neapeljčanom, kar je izzvalo ostre proteste, od tedaj pa je umiril svojo retoriko proti prebivalcem italijanskega juga in se opravičil za stališča svoje stranke. Na naslednjih volitvah leta 2018 se namerava potegovati za premierja.

Stranka Severna liga, ki je znana po svojih protievropskih stališčih in si je v preteklosti prizadevala za neodvisnost severa države, je bila ustanovljena v 80. letih prejšnjega stoletja. S svojimi protipriseljenskimi stališči je v zadnjih letih pridobila podporo.

K. T., G. V.