Foto: "Bomba lave" na Havajih poškodovala turiste na ladji

Ognjenik Kilauea je aktiven že dva meseca

17. julij 2018 ob 12:01,

zadnji poseg: 17. julij 2018 ob 12:13

Honolulu - MMC RTV SLO, Reuters, STA

Turistično ladjo je med plutjem ob obali havajskega Velikega Otoka zadela kepa lave in kamenja iz bližnjega ognjenika Kilauea, ki je povzročila poškodbe 23 turistov na krovu.

Ognjenik Kilauea je aktiven že dva meseca, lava iz njega je uničila več sto domov, več tisoč ljudi pa so morali evakuirati. Zdaj se v več tokovih počasi izteka v morje, kjer je začela tvoriti majhne otočke.

Turisti so si na izletu ogledovali prav iztekanje lave v morje, ko je njihovo ladjo zadela "bomba lave" v velikosti košarkarske žoge in preluknjala streho ladje ter poškodovala ograjo.

"Ko smo zagledali lavo, nismo imeli več časa za premikanje. Najhuje je, da smo bili na šest metrov dolgi ladji in smo se vsi poskušali skriti na istem mestu. Bilo je grozno," je za BBC dejal eden izmed turistov Will Bryan.

Poškodbe je utrpelo skupno 23 ljudi. Ena izmed potnic si je zlomila nogo, preostali potniki pa so dobili opekline. 13 ljudi so prepeljali v bolnišnico, preostale so oskrbeli v pristanišču.

Potniki "videli, slišali in začutili" lavo

Podjetje Lava Ocean Tours, ki upravlja ladjo, na svoji spletni strani turistom obljublja, da lahko na izletih "vidijo, slišijo in začutijo vročino" tokov lave, ki se izlivajo v ocean. Ladjam se je sicer dovoljeno toku lave približati na razdaljo 300 metrov, vendar naj bi posamezni izkušeni kapitani pridobili dovoljenje za približanje do 50 metrov.

J. R.