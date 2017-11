Foto: Del Kataloncev na ulicah zahteval izpustitev voditeljev

Ustavno sodišče razveljavilo deklaracijo o neodvisnosti

8. november 2017 ob 11:40,

zadnji poseg: 8. november 2017 ob 19:06

Barcelona - MMC RTV SLO, STA, Reuters

V Kataloniji je v sredo potekala splošna stavka, h kateri so pozvali zagovorniki neodvisnosti. Protestniki so zaprli ceste in železniške tire, kar je predvsem v Barceloni povzročalo prometne zastoje.

Protestniki so pozivali tudi k izpustitvi odstavljenih članov vlade in voditeljev družbenih gibanj, proti katerim poteka preiskava zaradi njihove vloge v prizadevanjih za neodvisnost.

Glede na navedbe katalonskih medijev so ljudje zaprli ceste na več kot 50 mestih v pokrajini, vključno z večjimi avtocestami, kot sta tista, ki povezuje Francijo s Katalonijo in nato s Španijo, in tista, ki povezuje Barcelono z Madridom. Na železniški postaji v Gironi pa je več sto protestnikov podrlo policijsko barikado in na železniških tirih preprečilo nadaljnji promet. Do zgodnjega popoldneva so se sicer razmere po navedbah španskega notranjega ministrstva v veliki meri umirile in ostalo je le še šest blokad.

Tudi sindikati razdeljeni

K stavki je pozval neodvisnosti naklonjeni sindikat CSC, da bi protestiral proti negotovosti na področju delovnih mest in odloku vlade v Madridu, s katerim so olajšali selitev sedežev družb iz Katalonije. Stavke ne podpirata osrednja španska sindikata CCOO in UGT, naj pa bi prizadela tudi šole, saj v njej sodeluje sindikat uslužbencev katalonskega javnega šolstva. Stavka je tudi politično obarvana. Podpirata jo obe civilni združenji, ki si prizadevata za odcepitev - Katalonski narodni kongres (ANC) in Omnium Cultural. Oba zahtevata izpustitev svojih priprtih voditeljev Jordija Sancheza in Jordija Cuixarta.

V Barceloni naj bi pozivu k stavki sledilo manj ljudi kot med splošno stavko 3. oktobra, ki je potekala v znak protesta po policijskem nasilju med glasovanjem o neodvisnosti. Odprte so tako trgovine kot kavarne, podzemna železnica pa deluje v 85 odstotkih. Prav tako je bila danes odprta večina turističnih znamenitosti, čeprav so protestniki med drugim blokirali dostop do množično obiskane Bazilike svete Družine (Sagrada Familia).

V napetem obdobju po prevzemu neposrednega nadzora v Kataloniji s strani Madrida pa je bila stavka tudi močno politično obarvana. Podprli sta jo obe civilni združenji, ki si prizadevata za odcepitev, Katalonski narodni kongres (ANC) in Omnium Cultural. Obe terjata zlasti izpustitev svojih priprtih voditeljev Jordija Sancheza in Jordija Cuixarta.

Skupine protestnikov s transparenti in zastavami so zahtevale njuno osvoboditev na več mestih, kjer so tudi blokirali prometne povezave. Pred poslopjem regionalnega parlamenta v Barceloni je poleg tega potekal protest, na katerem se je zbralo več tisoč zagovornikov neodvisnosti. Nekateri so nosili transparente z napisi "To ni pravica, to je diktatura".

Medtem je špansko ustavno sodišče tudi uradno razveljavilo deklaracijo o samostojnosti Katalonije, ki jo je 27. oktobra sprejel katalonski parlament. Odločitev ustavnega sodišča je bila pričakovana, saj je sodišče v začetku meseca že začasno razveljavilo omenjeno deklaracijo. Špansko ustavno sodišče je razsodilo, da je bila katalonska deklaracija o samostojnosti "neustavna in neveljavna".

Bo v prihodnje mogoče glasovati o samostojnosti?

Je pa španski zunanji minister Alfonso Dastis za BBC dejal, da španska vlada razmišljajo o ustavnih spremembah, ki bi v prihodnosti španskim regijam dovoljevale referendum o samostojnosti. O takšni spremembi ustave bi lahko Španci v prihodnosti odločali na referendumu, je pojasnil Dastis in dodal, da so v ta namen v parlamentu ustanovili odbor.

A. P. J., A. V., foto: EPA, Reuters