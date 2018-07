Foto: Etiopska prebežnica v Italji našla tržno nižo - prodajo kozjih izdelkov

Za delo ne najde italijanskih pomočnikov

31. julij 2018 ob 09:38

Trento - MMC RTV SLO, Reuters

"Ko pridejo prebežniki v Evropo, se jih ves čas skuša marginalizirati, do njih se gojita strah in odpor, kar je neproduktivno," opozarja etiopska prebežnica, ki ji v Italiji cveti posel s prodajo kozjega sira in drugih kozjih izdelkov.

Agitu Idea Gudeta je iz etiopske prestolnice Adis Abeba v Italijo zbežala leta 2010, potem ko so oblasti velike površine obdelovalne zemlje prodale tujim investitorjem in se ni mogla več preživljati. Svoj novi dom je našla v gorati pokrajini Trentino, natančneje v dolini Valle dei Mocheni, ki sicer velja za trdnjavo skrajno desničarske stranke Liga, ki jo vodi aktualni notranji minister Matteo Salvini, znan po hudem nasprotovanju prihodov prebežnikov v državo.

Posel ustvarila na občinski zemlji

"Ustvarila sem si svoj prostor pod soncem, a ni mi bilo težko, ker proti meni ni potekala nikakršna gonja, osnovana na ideoloških prepričanjih. Prebežniki, ki v Italijo prihajajo zdaj, so v težjem položaju, saj se je v državi ustvarila klima, ki temelji na lažeh - klima, da da se jih je treba bati in izogibati," je dejala. Sama je lahko v svoji novi domovini brez težav lahko začela uporabljati občinsko zemljo, saj oblasti kmetom dovoljujejo v uporabo zemljišča, da se ne bi zarasla. "Začela sem z rejo 15 koz, zdaj jih imam že 180," je dejala in se pohvalila, da je med Italijani veliko zanimanja za njeno blagovno znamko La Capra Felice (Vesela koza), ki prodaja kozji sir in kozmetične izdelke iz kozjega mleka.

"Delo za domačine preveč naporno"

Vsega dela ne zmore več sama, zato je zaposlila pomočnika. A med Italijani ga ni našla, delo je zanimalo le nekega priseljenca. Tudi druga dva zaposlena bosta skoraj zagotovo tujca, je dejala: "Delo je zelo naporno, za domačine očitno preveč. Nekdo, ki je prehodil puščavo in premagal morje pa je dovolj vzdržljiv in tudi dovolj motiviran, da poprime za delo. Ko prebežniki pridejo v Evropo, se jih ne sme takoj popredalčkati in skušati strpati na rob družbe. To ne koristi nikomur," je prepričana.

Italijo sicer zdaj vodi desničarska vlada, ki svojo politiko gradi prav na trdi politiki do prebežnikov. Notranji minister Salvini je prepričan, da je država v zadnjih petih letih sprejela preveč prebežnikov - 650.000 -, in Evropsko unijo kritizira, da ni storila ničesar, da bi se to breme pravično razporedilo med države članice.

A. P. J.