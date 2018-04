Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 1.0 od 2 glasov Ocenite to novico! Aktivisti in skvoterji so na območju živeli več let. Foto: Reuters Dodaj v

Foto: Francoska policija pregnala okoljske aktiviste z nesojenega letališča

S projektom se je ukvarjalo že več vlad

9. april 2018 ob 10:48

Pariz - MMC RTV SLO, Reuters

Francoska policija je s solzivcem pregnala okoljske aktiviste in anarhiste z območja na zahodu Francije, ki so nekaj let živeli na območju, na katerem razmišljajo o gradnji letališča.

Januarja je predsednik Emmanuel Macron opustil načrt za gradnjo 580 milijonov evrov vrednega letališča pri kraju Notre-Dame-des-Landes na zahodu države, ki bi po načrtih vsako leto sprejelo štiri milijone potnikov.

Zagovorniki projekta so razočarani. Prepričani so, da bi letališče dalo nov zagon regiji in da je staro letališče postalo premajhno ter da ne ustreza varnostnim standardom.

Nasprotniki gradnje pa opozarjajo, da je projekt predrag, okolju neprijazen in da 110 kilometrov proti severu leži opuščeno letališče, ki bi ga lahko začeli obudili.

S projektom se je ukvarjalo že več francoskih vlad, območje pa že vrsto let zasedajo skvoterji, ki jih je policija zdaj razgnala. V raciji je sodelovalo 2.500 policistov, a protestniki so se evakuaciji upirali, nekateri so postavili barikade in jih zažgali. Nekaj ljudi je bilo v spopadih ranjenih.

"Protestnikom je uspelo, načrti za gradnjo letališča so ustavljeni, zato se morajo zdaj umakniti. Želimo narediti konec temu brezpravnemu območju. Nezakonite gradnje je treba porušiti, v Notre-Dame-des-Landes pa se mora vrniti običajno življenje," je dejal notranji minister Gerard Collomb.

A. P. J.