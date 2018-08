Foto: Havaje pred približajočim se orkanom zajele poplave in plazovi

Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Vremenoslovci močno deževje napovedujejo še za prihodnjih nekaj dni. Nivo morja pa bo predvidoma meter višji kot je to običajno v času plime. Foto: Reuters Sorodne novice Foto: Lava iz ognjenika Kilauea uničuje zgradbe na svoji poti Dodaj v

24. avgust 2018 ob 12:29

Honolulu - MMC RTV SLO, STA

Havajskim otokom grozi močan orkan Lane, ki je s seboj prinesel močne padavine. Zaradi poplav in zemeljskih plazov je ameriški predsednik Donald Trump že razglasil izredne razmere.

Po informacijah vremenoslovcev je orkan, ki je trenutno okoli 300 kilometrov od Havajev, že nekoliko oslabel v orkan tretje stopnje.

Središče orkana se bo kopnemu najbolj približalo zvečer po našem času, hitrost vetrov v središču dosega 210 kilometrov na uro.

Zaprte so šole in druge javne ustanove, odpovedanih je veliko poletov, oblasti pa ljudem svetujejo, naj ostanejo doma.

Vzpostavili centre za evakuacijo

Pristojne oblasti so zaprle več cest, odpovedali so tudi več letov. Šole in javne ustanove so ostale zaprte, domačinom pa svetujejo, naj ostanejo doma.

Nujne službe so preventivno že vzpostavile 16 centrov za evakuacijo, 19 jih nameravajo še odpreti. Prebivalci so v zadnjih dnevih nakopičili predvsem zaloge vode, hrane in bencina. V pripravljenosti so tudi ameriške zvezne oblasti.

K. Št.