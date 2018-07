Foto in video: Ledena gora vedno bliže majhni vasi na Grenlandiji

Zaradi podnebnih sprememb vedno več ledenih gora

15. julij 2018 ob 10:35

Innaarsuit - MMC RTV SLO

Prebivalci otoka Innaarsuit nemočno opazujejo 100 metrov visoko ledeno goro, ki se približuje njihovemu bivališču; če bi ledena gmota razpočila, obstaja strah pred silovitim poplavnim cunamijem.

"Bojimo se, da se bo ledena gora razpolovila in proti vasi sprožil poplavni val," je za Guardian dejala Linda Davidsen z grenlandske policije. Oblasti so prebivalce že opozorile, naj se iz varnostnih razlogov preselijo v višje ležeča območja.

Občinska svetnica Innaarsuita Susanne Eliassen je dejala, da se ledene gore na tem delu Grenlandije še nikoli niso tako približale kopnemu. "Ta ledena gora je največja, kar sem jih videla ... v njej pa so že vidne razpoke in luknje, zaradi česar se bojimo, da se bo razpolovila."

Medtem ko so se prebivalci že umaknili v višje lege, imajo na obalnem območju postavljeno infrastrukturo električnih napeljav in rezervoarjev z nafto. Grenlandski otok Innaarsuit je v arhipelagu Upernavik.

"Zaradi podnebnih sprememb v zadnjih stotih letih je na Grenlandiji vedno več ledenih gora," pa pravi raziskovalec in geolog William Colgan, ki opozarja, da bo v prihodnosti vedno več ledenih gora, ki se odlomijo od ledenika.

Lani so po snežnem plazu v bližini naselja na otoku Nuugaatsiaqu, ki je sprožil cunami, umrli štirje ljudje, enajst je bilo ranjenih.

Tajanje ledenikov

Do novega incidenta prihaja le en mesec po tem, ko so znanstveniki z univerze v New Yorku objavili videoposnetek (glej spodaj), na katerem je v 20-krat pospešenem predvajanju vidno, kako se ledena ploskev odlepi od ledenika. Gre za eno največjih dokumentiranih naravnih pojavov v zadnjem desetletju, saj je kar tri odstotke letne izgube ledenika na Grenlandiji "izginilo" v 30 minutah.

Grenlandija je največji otok na svetu, ki leži med Evropo in Severno Ameriko, kar 84 odstotkov njegove površine pokriva led. Naseljuje ga približno 56.000 ljudi. Politično je Grenlandija v okviru Danske spadala pod Evropsko unijo oziroma takratno Evropsko skupnost, a se je 1. januarja leta 1985 od Unije odcepila.

K. Št.