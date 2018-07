Foto in video: Najdeni dečki bodo lahko v jami ujeti še več mesecev

Premraženim dečkom zmanjkuje tudi čistega zraka

3. julij 2018 ob 07:22,

zadnji poseg: 3. julij 2018 ob 09:35

Pred vidno izmučenimi dečki, ki so v poplavljeni jami na Tajskem ujeti že desti dan, se, kot kaže, pekel šele začenja. Da bi jih rešili iz jame, se morajo naučiti plavati in potapljati, ali pa bodo ostali v jami.

Jama Tham Luang na severnem delu Tajske je namreč redno poplavljena v monsunskem obdobju, ki traja od julija do oktobra. Če bodo reševalci hoteli rešiti dečke pred začetkom močnega deževja, se bodo ti morali naučiti osnov potapljanja. Strokovnjaki opozarjajo, da bi bila reševalna akcija z neizkušenimi potapljači skozi poplavljene podzemne rove, v katerih je nična vidljivost, izredno nevarna operacija, poroča BBC. Druge reševalne enote se zdaj trudijo, da bi odkrile morebitni drugi izhod iz več kot deset kilometrov dolge jame.

Stanje dečkov stabilno

V primeru, da bi reševalci čakali, da se voda naravno umakne, bi to pomenilo, da bodo morali dečki v jami ostati še nekaj mesecev, reševalci pa bi jih zalagali s hrano, čisto vodo in drugo pomočjo. Posebej izurjeni zdravniki dečkom že nudijo medicinsko pomoč. Kot je sporočil guverner province Čang Raj Narongsak Osotthanakorn, so dečke, glede na resnost poškodb uvrstili v tri kategorije: rdečo, za kritično stanje, rumeno, za resno stanje, in zeleno za stabilno stanje. "Večina fantov je stabilnih, nekateri imajo rahle poškodbe in so v kategoriji rumeno, nobeden pa ni v kritičnem stanju," je dejal. Povedal je še, da so danes vzpostavili telefonsko povezavo z najstniki v jami, tako da se bodo lahko prvič po desetih dneh pogovarjali s starši. "Prišli smo tako daleč. Nikakor ne bomo dovolili, da bi jih sedaj izgubili".

Kako so preživeli?

Mnogim se postavlja vprašanje, kako je dečkom sploh uspelo preživeti, kaj so jedli in pili? Za zdaj odgovorov na ti vprašanji še ni, nekateri mediji pa ugibajo, da so verjetno pili vodo, ki polzi po skalah, ali pa kar onesnaženo poplavno vodo. V primeru zadnjega se zdravniki bojijo, da bi se lahko okužili, zato je prioriteta reševalcev tudi ta, da jim dostavijo čisto vodo ali pa vsaj sistem za filtriranje vode, poroča Guardian.

Kako bo potekala reševalna akcija?

Za zdaj se reševalne ekipe najbolj opirajo na možnost, da bi dečki ostali, kjer so, da stabiliziraji tako njihovo zdravstveno stanje kot okolje. Tla so namreč izjemno mokra in vlažna, zato je pommebno, da jim je toplo, prav tako jih morajo oskrbeti s hrano in čisto pitno vodo. Velika težava pa je tudi pomanjkanje čistega zraka, poroča Guardian.

Zdaj bo vse odvisno od tega, kateri izhod iz jame bodo našli potapljači, kar bi lahko trajalo od nekaj dni do nekaj tednov, tudi do tri mesece. Izkušen ameriški reševalec Butch Hendricks meni, da bi trajalo med petimi in sedmimi dnevi za rešitev ene osebe. "Če bi šlo vse po načrtih, bi celotna reševalna akcija lahko trajala od nekaj tednov, do mesecev, ali še več," je dejal. Če se bodo reševalci odločili, da bodo dečke rešili s potapljanjem, je prva težava ta, da so vsi dečki neplavalci. Druga težava je ta, da so v jami izredno ozki rovi, tako da morajo v nekaterih primerih potapljači sneti opremo in jo potisniti pred sabo skozi režo. "Če se ne bojijo vode, jih lahko damo v opremo, v kateri bodo lahko dihali. Verjetno bodo potrebovali prilagojena oblačila, da se bodo lažje premikali. Zaradi ozkih podvodnih rovov, lahko rešimo le po enega dečka," je še dejal za Guardian Hendricks.

Voda zalila edini izhod iz jame

Fantje so se 23. junija odpravili raziskovat jamo, po njihovem vstopu pa je edini vhod poplavilo zaradi deževja. Tajske oblasti so še isti dan začele iskalno akcijo, pri kateri so se jim pozneje pridružili strokovnjaki iz Velike Britanije, ZDA, Kitajske in Avstralije. Pomagali so z reševalnimi psi, brezpilotnimi letalniki in vrtanjem v površje, da bi izpraznili vodo, a ta rešitev se za zdaj ni obrestovala.

Najdeni po devetih dneh iskanja

Reševalcem je v ponedeljek zvečer po devetih dneh iskanja uspelo najti vseh 12 dečkov tajskega mladinskega nogometnega moštva in njihovega trenerja. Dečke sta britanska potapljača, pripadnika posebne vojaške enote, našla na skalni polici, približno 400 metrov naprej od sobane, kjer so predvidevali, da so poiskali zavetišče.

V videoposnetku, ki ga je na Facebooku objavila elitna enota tjulnjev tajske vojske, britanska potapljača v angleščini vprašata dečke, koliko jih je, ti odgovorijo, da vseh 13. "Kdaj bomo prišli ven?" vpraša nekdo izmed najdenih, na kar reševalca odgovorita: "Ne danes. Vendar prihajamo nazaj. Veliko ljudi prihaja za nama." "Kateri dan je danes?" še vprašajo dečki, potapljača odgovorita, da je ponedeljek, da so bili v jami deset dni in da so izjemno močni.

