Foto: Med požarom se je zrušila nekoč najvišja stolpnica v Teheranu

V zgradbi je bilo premalo gasilnih aparatov

19. januar 2017 ob 11:16

Teheran - MMC RTV SLO/Reuters/STA

Zaradi požara se je v Teheranu zrušila najstarejša stolpnica, pri čemer naj bi v ruševinah ostalo ujetih več gasilcev, ki so se z ognjenimi zublji bojevali v zgornjih nadstropjih poslopja.

Po poročanju iranske državne televizije je požar v južnem delu Teherana gasilo 200 gasilcev in pri tem se jih je 38 poškodovalo, medtem ko naj bi jih več deset ostalo ujetih v ruševinah. Gašenje je sicer neposredno prenašala televizija, v tem času pa se je stolpnica tudi zrušila.

"Večkrat smo opozorili upravljavce stavbe na pomanjkljivo varnost," je povedal tiskovni predstavnik teheranskih gasilcev Džalal Malekias in ob tem dodal, da je bilo v stavbi premalo gasilnih aparatov. "Tudi na stopnišču so hranili oblačila, kar je proti varnostnim standardom. Upravnik se ni zmenil za opozorila," je še dodal.

Zagorelo zjutraj

Iranski mediji poročajo, da so policisti zavarovali britansko in turško veleposlaništvo, ki sta v bližini stolpnice Plasco. "Plamene se je lahko videlo kilometre daleč od stare stolpnice, a večino stanovalcev in nakupovalcev v zgradbi so evakuirali," je poročala poldržavna tiskovna agencija Fars in dodala, da je zagorelo ob 8. uri zjutraj, ko v stolpnici še ni bilo veliko nakupovalcev.

Stolpnico je v 60. letih prejšnjega stoletja zgradil iransko-judovski poslovnež Habibolah Elganian, dokončali pa so jo leta 1962, ko je postala prva in najvišja stolpnica v Teheranu ter tudi Iranu. V Plascu je bil nakupovalni center in delavnice z oblačili. Elganiana so aretirali zaradi povezav z Izraelom in ga po islamski revoluciji obsodili na smrtno kazen.

G. V.