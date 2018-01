Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.9 od 32 glasov Ocenite to novico! Na Elizejskih poljanah v Parizu se je zbralo nekaj 100.000 ljudi. Foto: Reuters Tradicionalni pisani konfeti, ki so ob polnoči zasuli Times Square v New Yorku. Tam se je zbralo okoli dva milijona ljudi. Foto: Reuters Gledanje ognjemeta na plaži Copacabana v Rio de Janeiru. Foto: Reuters Ognjemet je razsvetlil tudi nebo nad Berlinom. Foto: Reuters VIDEO Veličastni ognjemeti po svetu VIDEO Ognjemeti razsvetlili neb... Dodaj v

Foto: Množična silvestrovanja po svetu minila brez varnostnih incidentov

V New Yorku dva milijona ljudi vztrajalo pri -12 stopinjah

31. december 2017 ob 10:52,

zadnji poseg: 1. januar 2018 ob 09:13

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA, Reuters

V New Yorku so ljudje silvestrovali pri -12 stopinjah Celzija, v Moskvi jih je pral dež, v Džakarti je na zadnjo noč v letu 437 parov skočilo v zakon. Dobrodošlo, leto 2018!

Prvi so v leto 2018 stopili prebivalci na otočjih Samoa in Kiribati, med zadnjimi bodo v novo leto vstopili na Bakerjevem otoku v ZDA, kar 13 ur za Slovenci.

Poostrena varnost v večjih mestih

Silvestrovanja v svetovnih prestolnicah in drugih mestih so tudi letos potekala ob poostrenih varnostnih ukrepih. Udeležencem praznovanj na prostem so pregledovali nahrbtnike, na ulicah je bilo več policistov in vojakov, prizorišča pa so zavarovali z betonskimi ovirami.

Silvestrovanja na tradicionalnih mestih

London je v novo leto vstopil z ognjemetom pri vrtiljaku Londonsko oko. Čeprav trenutno znameniti Big Ben prenavljalo, pa je ta ob polnoči vseeno zadonel, le pogled nanj ni bil takšen kot običajno, saj ga obdaja gradbena konstrukcija. Sicer pa so zaradi nevarnosti terorističnega napada dodatno poskrbeli za varnost okoli 100.000 ljudi v središču prestolnice.

Tudi ulice drugih evropskih mest so kljub mrazu napolnili ljudje v pričakovanju prihoda novega leta. V Parizu se jih je več sto tisoč zbralo na Elizejskih poljanah, od koder so si nato lahko ogledali ognjemet, ki je razsvetlil nebo pri Slavoloku zmage. Za varnost je skrbelo skoraj 8.000 policistov in vojakov. V prestolnici so posebno pozornost namenili Elizejskim poljanam, kjer je bil prepovedan alkohol, udeležencem silvestrovanja pa so pregledali nahrbtnike. Sicer bo po vsej Franciji za varnost skrbelo 99.000 vojakov in policistov.

Španci v prestolnici Madrid so se tradicionalno zbrali na trgu Puerta del Sol, kamor so letos zaradi varnosti spustili le 20.000 ljudi.

V Berlinu se je več deset tisoč ljudi zbralo pri znamenitih Brandenburških vratih, kjer je bil prav tako na ogled velik ognjemet. Postavili so tudi posebne šotore, namenjen ženskam, ki bi bile morebiti žrtve spolnega nadlegovanja. Za ta korak so se odločili po množičnih napadih na ženske v Kölnu pred dvema letoma. V tem mestu so za varnost mobilizirali 1.400 policistov, izboljšali ulično razsvetljavo in namestili več kamer.

V Sankt Peterburgu drevo zajel ogenj

V Moskvi so v okolici podzemnih postaj in prizorišč silvestrovanj namestili okoli 800 betonskih blokov. Namestili so nadzorne kamere, dogajanje pa so spremljali tudi iz zraka. Udeležence so preverjali na posebnih nadzornih točkah. Za varnost bo od silvestrovega večera do 8. januarja, dneva po pravoslavnem božiču, na moskovskih ulicah skrbelo 46.000 policistov in varnostnikov. Na najdaljšo noč v letu je bilo vreme v Moskvi sicer zelo slabo. Namesto tradicionalne bele odeje je Moskovčane tokrat močil dež.

Praznovanje v Sankt Peterburgu pa so ovirale tehnične težave, zaradi katerih so morali začasno evakuirati glavni trg, 25-metrsko božično drevo pa je zajel ogenj.

V Džakarti v Indoneziji si je na množični poroki zvestobo obljubilo več kot 400 parov. Poroka marsikateremu Indonezijcu olajša birokratske zadeve, saj so nekatere ugodnosti dostopne le poročenim.

V nasprotju s prejšnjimi leti pa so tokrat v Dubaju spektakularen ognjemet zamenjali za svetlobno projekcijo, s katero želijo priti v Guinnessovo knjigo rekordov. Med spektakularno svetlobno predstavo, projicirano na 828 metrov visoki stolpnici Burdž Kalifa, so prikazali več portretov pokojnega šejka Zajeda bin Sultana Al Nahjana, prvega predsednika Združenih arabskih emiratov, pa tudi zastave bližnjih držav. Izpustili pa so zastavo Katarja zaradi njegove povezanosti z Iranom.

Množica policistov na Times Squaru

Varnostni ukrepi so bili močno poostreni tudi med praznovanjem na Times Squaru v New Yorku, kjer sta približno dva milijona ljudi kljubovala najnižjim temperaturam na silvestrovo - 12,7 stopinje Celzija pod ničlo - v zadnjih 100 letih. Hladneje je bilo le leta 1917, ko so izmerili -17 stopinj Celzija. Na območju je bilo zaprtih več kot 20 cest, za dodatno varnost so poskrbeli z barikadami, posebej izurjenimi psi za iskanje bomb in večjim številom policistov. Policija je izvedla tudi temeljit varnostni pregled vsakogar, ki je vstopil na ožje območje Times Squara.

Še pred tem so že v nedeljo po srednjeevropskem času med drugim proslavljali na Kitajskem, v Avstraliji, na Novi Zelandiji. Med tradicionalnim ognjemetom nad pristaniščem v Sydneyju so se rakete obarvale v barve mavrice, s čimer so se spomnili pred kratkim sprejetja zakona, po katerem se bodo istospolni v Avstraliji lahko poročali. Skoraj polovica izmed udeležencev silvestrovanja na prostem so bili turisti.

Na plaži Terrigal Beach v Novem Južnem Walesu pa se je zgodila nesreča, ko je ognjemet namesto v zraku razneslo na tleh. Dva človeka sta bila ranjena, več tisoč ljudi pa je zbežalo s plaže.

Na Novi Zelandiji so novo leto pričakali v kopalkah, v Singapurju so se zaradi dežja stiskali pod dežniki, številni Japonci pa so v leto 2018, ki je sicer leto psa, vstopili z molitvami v šintoističnih templjih, ter si nato privoščili tradicionalni novoletni obrok - rezance, rakce in sladek črn fižol.

Prizore silvestrovanj po svetu si oglejte v galeriji.

J. R., A. P. J.