Foto: Množični protesti v Iraku ušli izpod nadzora

11. februar 2017 ob 16:15

Bagdad - MMC RTV SLO/STA

V spopadih na množičnih protestih v Bagdadu je bilo ubitih najmanj sedem ljudi, več jih je bilo ranjenih. Protest, na katerem se je zbralo več tisoč ljudi, je sprva potekal mirno, vendar je nato ušel izpod nadzora.

Očividci so dejali, da je policija uporabila solzivec in gumijaste naboje, ko je skupina protestnikov poskušala vdreti v močno varovano Zeleno cono, kjer se nahajajo vladna poslopja in veleposlaništva.

Med žrtvami je po navedbah policije pet protestnikov in dva pripadnika varnostnih sil.

Protest so organizirali v podporo šiitskemu pridigarju Moktadi Al Sadru, ki zahteva zamenjavo iraške volilne komisije, saj da je pristranska.

"Naslednjič bo naš odgovor močnejši, ker kri naših mučenikov ne bo šla v nič," je dejal Sadr po protestih, pri čemer pa ni pojasnil, kaj je imel v mislih.

Pridigar je v preteklosti večkrat obtožil vlado, da je neuspešna v boju proti korupciji ali pri izboljšanju javnih storitev. Protestniki, večinoma Sadrovi podporniki, so lani med protivladnimi protesti dvakrat vdrli v Zeleno cono.

