Foto: Na kirgiško vas padel boeing 747, žrtev več kot 30

Vzrok nesreče še ni znan

16. januar 2017 ob 07:03

Biškek - MMC RTV SLO/Reuters

Na kraj na severu Kirgizije je strmoglavilo turško tovorno letalo. Po zadnjih podatkih je umrlo 32 ljudi, med njimi trije člani posadke, eden naj bi nesrečo preživel. Večina žrtev so krajani, na katerih domove so padli deli letala.

Boeing 747-400, ki je bil na poti iz Hongkonga v Carigrad, je iz doslej še neznanega razloga okoli 7.30 po krajevnem času padel blizu letališča Manas, okoli 25 kilometrov severno od Biškeka, kjer je bil načrtovan postanek. Med nesrečo je bila vidljivost zaradi mraza in megle zelo slaba, vendar pa za zdaj še ni jasno, ali je to vzrok nesreče.

Deli letala so padli na približno 15 domov in zgradb v vasi Dača-Su, sicer priljubljenem počitniškem kraju, pri čemer je izbruhnil požar, ki pa so ga gasilci hitro pogasili.

Podatki o številu žrtev se razlikujejo, BBC poroča o 32, RT pa o 35 žrtvah, med njimi naj bi bili trije člani posadke, eden pa naj bi, tako poroča BBC, nesrečo preživel. Več ranjenih so odpeljali v bolnišnico. Po drugih podatkih naj bi bili med mrtvimi štirje piloti, ki so bili na letalu.

Po poročanju STA-ja je predstavnik kirgiške civilne zaščite Muhamed Svarov povedal, da bi se število žrtev lahko še povečalo, saj reševalna akcija še poteka.

Po podatkih kirgiških oblasti je letalo last turške letalske družbe Turkish Airlines, kar pa je ta zanikala in sporočila, da je letalo del flote turškega prevoznika ACT, ki je znan tudi pod imenom My Cargo Airlines. Kraj nesreče je že obiskal kirgiški premier Soronbaj Dženbekov.

