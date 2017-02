Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 2.3 od 6 glasov Ocenite to novico! Na istem kraju je februarja 2015 poginilo več deset kitov. Foto: Reuters Znanstvenikom še ni uspelo ugotoviti, zakaj kiti nasedajo. Foto: AP Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Foto: Na obalo Nove Zelandije nasedlo na stotine kitov, večina jih je poginila

Več sto prostovoljcev skuša pomagati preživelim

10. februar 2017 ob 08:48,

zadnji poseg: 10. februar 2017 ob 08:48

Farewell Spit

Na polotoku Farewell Spit na Novi Zelandiji je nasedlo več kot 400 kitov, okoli 300 jih je ponoči že poginilo, številni prostovoljci pa se trudijo rešiti vsaj preostalih 100.

Na obalo zaliva Golden Bay, ki leži na severu Južnega otoka, sicer pogosto nasedejo kiti, a tokratni primer je eden najhujših v zgodovini, trdijo okoljevarstveniki. Na pomoč kitom vrste dolgoplavuta mrka pliskavka je sicer prihitelo na stotine prostovoljcev, ki jih od petka zgodaj zjutraj po lokalnem času polivajo z vodo, jih pred soncem ščitijo z mokro tkanino itd.

Več kitov jim je že uspelo nekako poriniti nazaj v vodo, a so skušali zaplavati nazaj na kopno, je za novozelandski portal Stuff pojasnila prostovoljka Ana Wiles in dodala, da so zato v plitvini naredili živo verigo in s tem kite odvrnili od obale.

Nasedlo 416 živali

Klic o več nasedlih kitih na polotoku so sicer dobili že v četrtek zvečer, a je bilo preveč nevarno, da bi kitom na pomoč priskočili že ponoči, poročanje novozelandskega časopisa New Zealand Herald povzema BBC. Skupno naj bi na obali nasedlo 416 kitov, so pojasnili v tamkajšnji dobrodelni organizaciji za pomoč vodnim sesalcem.

Zakaj kiti nasedajo, strokovnjakom še ni uspelo ugotoviti. Za zdaj domnevajo, da so osamljeni primeri največkrat neka oblika samomora bolnih ali poškodovanih živali. Občasno pa se zgodi, da oseka (ali zgrešena smer) poskrbita za kakšen nenačrtovan pristanek na kopnem. Tak kit nato oddaja "klic na pomoč" svoji jati, ki mu prihiti na pomoč, a se namesto tega še sami znajdejo v težavah.

Ravno ob polotoku Farewell Spit je takšnih nesreč največ - poznavalci domnevajo, da zato, ker je voda tam tako nizka in kite prihod oseke tako zelo preseneti.

