Foto: Na usposabljanju ameriških "domoljubov", pripravljenih obraniti meje in ustavo

Tridnevni trening orožja, preživetvenih veščin in druženja

4. avgust 2017 ob 06:50

Denver - Reuters

Konec tedna je sredi koloradskih gora, nedaleč od kraja Fountain, potekalo vsakoletno terensko usposabljanje samooklicanih "domoljubov", ki ga je organizirala milica III% United Patriots (3UP).

Po ZDA je kar nekaj oboroženih paravojaških enot pripravljenih, da obranijo ameriško ustavo, svoboščine in meje, če bi bile te kakor koli ogrožene. Za samooklicane domoljube je znano, da gojijo skrajno nezaupanje do ameriške vlade, zajemajo pa precej širok spekter: od lunatičnih teoretikov zarot do desničarskih skrajnežev, od verskih fanatikov do odkritih rasistov in zagovornikov nadvlade bele rase.

Leta 2015 so v ZDA našteli 998 tovrstnih protivladnih domoljubnih skupin, ki so se okrepile pod Obamovo administracijo, saj jih je bilo strah, da jim bo demokratski predsednik vzel pravico do orožja, ameriške oblasti pa jih izpostavljajo kot največjo grožnjo za ZDA (pred islamskimi skrajneži).



"Največji domoljubni dogodek"

Tridnevno usposabljanje opisujejo kot največji domoljubni dogodek v ZDA, organizatorji pa menijo, da je na tretjem tovrstnem letnem srečanju sodelovalo 325 ljudi iz 15 zveznih držav.

Udeleženci, od katerih imajo nekateri tetovirane citate iz ustave, drugi pa nosijo majice "ponosen domači terorist", so na treningu preizkušali svoje orožarske in bojne veščine, taktične sposobnosti, komunikacijske sposobnosti, prvo pomoč, preživetvene tehnike in priprave na katastrofe. Poskrbljeno je bilo tudi za mladinske in zabavne dejavnosti, brezplačne večerje in taborjenje, udeleženci pa so se pomerili v streljanju v tarče in se sproščali z vožnjo s kanujem.

Mike Morris, voditelj milice 3UP, je za Reuters povedal, da je bil namen dogodka povezati domoljube, da se srečajo in skupaj usposabljajo, nato pa pridobljeno znanje delijo v svojih domačih zveznih državah. Morris trdi, da je leta 2013 ustanovljena 3UP največja "domoljubna" organizacija v ZDA, ki šteje 60.000 članov - ocena je Morrisovo ugibanje glede na dejavnost na družabnih omrežjih.

V odgovor na kritike, da je 3UP sovražna in skrajna protivladna organizacija, pa Morris odgovarja: "Čeprav se filozofsko ne strinjamo glede tega, kako bi bilo treba vlado voditi, in glede smeri, kamor gre naša država, pa naši nameni niso neki ponoreli in oboroženi prevzem države. Ne bo prišlo do filmske fantazijske revolucije, pozabite."

"To je družinski dogodek"

Eden od udeležencev iz Omahe v Nebraski, ki se je predstavil zgolj kot "Piškotek" ("Cookie"), se je udeležil vseh treh usposabljanj. "Vedno znova se vračam zaradi družine. To je resnično družinsko prizorišče, spoznaš dobre ljudi, deležen si odličnega usposabljanja, stvari, ki mi dejansko pridejo prav doma. Tu ne gre zgolj za streljanje, tu dobiš še tovarištvo."

Nato pa Piškotek razloži še filozofijo domoljubov: "Verjamemo v ustavo in ta ustava je za vse. Ne le za desne ali leve, bele ali črne, muslimane, kristjane. Je za vse in vsi so tu dobrodošli. To je moja država, moj dom, dom mojih otrok. In zanje bom to državo obranil."

Zgrešena smer

Med udeleženci usposabljanja je bil tudi Joseph Santoro, upokojeni načelnik ameriške vojske in pripadnik zloglasne milice Oath Keepers iz Puebla v Koloradu. "Tako krasnega občutka že dolgo nisem imel ... to so domoljubi, ki si želijo, da bi se Amerika vrnila v čas ustavne republike, kot je bila ob ustanovitvi leta 1775. Moj Bog, je to dober občutek, vedeti, da so tudi drugi ljudje, ki se zavedajo, da trenutno ne gremo v pravo smer," je povedal Santoro.

"Edino, kar stoji med Američani in tem, da bi vlada prevzela vse, so skupine, kot so 3UP, Oath Keepers ali katera koli paravojaška enota, ki je zelo ustavno orientirana. Prav gotovo nismo protivladni, samo ne strinjamo se s smerjo, ki jo je vlada ubrala pod Obamovo administracijo."

Obramba meje

Del milice 3UP je pozornost medijev pritegnil že aprila, ko so se odpravili na patruljo na ameriško-mehiško mejo. Za deset dni je tako skupina, sestavljena iz moških in žensk, postavila tabor v gozdu Coronado, nedaleč od obmejnega mesta Nogales v Arizoni.

Mimogrede, ime enote III% se po navedbah ustanovnih članov nanaša na tri odstotke "posvečene" ameriške elite, medtem ko je cilj skupine obraniti tistih 97 odstotkov, "ki se ne zavedajo, da dejansko potrebujejo ljudi, kot smo mi".

K. S.