Foto: Najmanj 50 mrtvih v nesreči bangladeškega letala v Katmanduju

Letalo so zajeli plameni

12. marec 2018 ob 10:48,

zadnji poseg: 12. marec 2018 ob 12:15

Katmandu - MMC RTV SLO

Pri pristanku na mednarodnem letališču v Katmanduju se je ponesrečilo letalo bangladeške letalske družbe US-Bangla, na katerem je bilo 67 potnikov in štirje člani posadke. Po zadnjih podatkih je mrtvih najmanj 50.

Nesreča se je zgodila, ko je letalo zgrešilo pristajalno stezo in trčilo ob tla na vzhodni strani letališča Tribhuvan. Letalo so zajeli plameni, na prizorišču so gasilske in reševalne enote.

Po poročanju Reutersa so rešili 17 potnikov, usoda drugih še ni znana. Po besedah predstavnika letališča Prema Natha Thakurja so v bolnišnico prepeljali že 20 ljudi, policija in vojska pa skušata razrezati razbitine in se prebiti do preostalih potnikov. Kasneje je tiskovni predstavnik nepalske vojske sporočil, da je mrtvih najmanj 50 ljudi.

Reuters je potrdil navedbe lokalnih medijev, da gre za letalo bombardier Q400, a uradne potrditve še ni. Letalo je bilo na poti iz Dake, prestolnice Bangladeša.

Kot poroča Indian Express, je direktor nepalskih civilnih letalskih oblasti Sanjiv Gautam dejal, da je bilo letalo ob poskusu pristanka brez nadzora. "Posadka je imela dovoljenje za pristanek na južni strani piste, letalo pa je pristalo na severni."

Po besedah ene od očividk je letalo pred pristankom letelo nenavadno nizko.

