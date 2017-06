Foto: "Naredite Ameriko spet prijazno" - množični pohodi skupnosti LGBT

12. junij 2017 ob 12:12

Washington/Orlando - MMC RTV SLO/Reuters/STA

Ob prvi obletnici strelskega pohoda v homoseksualnem nočnem klubu v Orlandu so v več ameriških mestih potekali shodi za pravice skupnosti LGBT.



Več deset tisoč protestnikov za pravice lezbijk, homoseksualcev, biseksualcev in transseksualcev je v Washingtonu pohod začelo pred prazno Belo hišo, saj je bil predsednik ZDA Donald Trump, na katerega so pripadniki skupnosti LGBT zelo jezni, z družino v New Jerseyju. Pohod za veliko mavrično zastavo in vzkliki, kot so "Naredite Ameriko spet prijazno", "Ljudje smo" in "Ne pozabite na Pulse", se je nadaljeval do kongresne palače.

"Bela hiša uporablja vse bolj sovražno retoriko proti skupnosti LGBT, kar nam ni prav nič všeč," je dejal eden izmed udeležencev Daniel Dunlop. Trumpu istospolno usmerjeni tudi zamerijo, da v čast meseca ponosa ni izdal posebnega razglasa, kot je to delal njegov predhodnik, predsednik Barack Obama. Svojo vlado je napolnil z nasprotniki pravic skupnosti LGBT, med drugim so to podpredsednik Mike Pence, pravosodni minister Jeff Sessions in minister za zdravstvo Tom Price. Njegova administracija je prav tako ukinila navodilo vsem javnim šolam, da transseksualnim ljudem omogočijo uporabo stranišč ali slačilnic glede na izbiro spola, ter črtala vprašanja o spolni usmerjenosti iz zveznih anket.

Več deset tisoč ljudi se je zbralo tudi v Los Angelesu, kjer so udeleženci vzklikali geslo "Love Trumps Hate", kar je besedna igra s predsednikovim priimkom, ki v prevodu pomeni "Ljubezen premaguje sovraštvo". Veliko navijanja je bilo tudi za začetek postopka odstavitve predsednika, vendar pa to lahko v kongresu sproži le republikanska večina.

Spomin na krvavi pohod v Orlandu

Na okoli sto pohodih so se spomnili tudi 49 žrtev lanskega pokola v Orlandu. Američan afganistanskega rodu Omar Mateen je zgodaj zjutraj 12. junija leta 2016 začel streljati v homoseksualnem nočnem klubu. Policija ga je po treh urah obleganja ubila.

Za preživele bo v Orlandu potekala tudi spominska slovesnost, zvečer pa bo v središču mesta veliko zborovanje. Vse cerkve bodo natanko opoldne istočasno začele zvoniti v spomin na žrtve, celoten dan pa je razglašen za dan ljubezni in prijaznosti.

