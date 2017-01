Foto: Novi gambijski predsednik le prispel v domovino

Jammeh odšel v izgnanstvo v Ekvatorialno Gvinejo

26. januar 2017 ob 20:28

Banjul - MMC RTV SLO/Reuters

Ulice gambijske prestolnice Banjul je preplavilo na tisoče ljudi, ki so prišli pozdravit novega predsednika Adamo Barrowa, potem ko je prispel nazaj v domovino po odhodu nekdanjega samodržca Yahyaja Jammeha.

Barrow je presenetljivo zmagal na decembrskih predsedniških volitvah in porazil dolgoletnega voditelja majhne zahodnoafriške države Jammeha, ki je bil na tem položaju 22 let. Če je Jammeh po objavi volilnih izidov priznal poraz, pa si je po enem tednu premislil in sporočil, da se zaradi številnih nepravilnosti še ne bo poslovil od položaja.

K odhodu z oblasti je Jammeha prepričal šele pritisk držav iz soseščine pod okriljem Zahodnoafriškega gospodarskega združenja (ECOWAS), ki je zagrozil tudi z vojaškim posredovanjem v Gambiji.

Barrow, nekdanji nepremičninski agent, je zato za predsednika prisegel na gambijskem veleposlaništvu v sosednjem Senegalu, kamor se je umaknil, potem ko se je Jammeh odločil, da ne bo priznal volilnega izida in bo ostal na oblasti. Med bivanjem v Senegalu je Barrowu umrl sin, a se ni mogel udeležiti pogreba v domovini.

Jammeh je v soboto le zapustil državo in odletel v izgnanstvo v Ekvatorialno Gvinejo, medtem ko je Barrow moral počakati še nekaj dni na vrnitev v domovino. V Banjul je prispel z manjšim letalom, pred katerim ga je čakala rdeča preproga in ob njej tuji diplomati. Kmalu zatem so nebo preletela vojaška letala članic ECOWAS-a.

"Začetek novega poglavja"

Novi predsednik je kontingent ECOWAS-a, ki šteje okoli 7.000 vojakov, zaprosil, da v Gambiji ostane še nadaljnjega pol leta, v organizaciji pa še preučujejo njegovo prošnjo. Za zdaj še ni jasno, kam so se razkropili pripadniki 400-članske predsedniške garde, ki so bili prej zadolženi za varovanje Jammeha.

"Začelo se je novo poglavje v zgodovini Gambije," je dogodek komentiral posebni odposlanec ZN-a za Zahodno Afriko in Sahel Mohamed Ibn Chambas, ki je pomagal pri prepričevanju Jammeha, da zapusti predsedniški položaj.

Na oblast je Jammeh prišel z državnim udarom leta 1994 in od takrat državi ob Atlantskem oceanu vladal s trdo roko, s čimer se je uvrstil ob bok najbrutalnejšim afriškim diktatorjem.

V nemilosti so bili politični nasprotniki, kritični novinarji in homoseksualci, zaradi česar je bil nenehno tarča kritik mednarodnih organizacij za človekove pravice, ki so mu očitali številne zlorabe. Znan je bil tudi po svojih nenavadnih izjavah, med drugim, da lahko ozdravi aids in da bo z Alahovo pomočjo vladal milijardo let.

G. V.