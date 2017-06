Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 1.6 od 19 glasov Ocenite to novico! Teheran Foto: Reuters Mavzolej ajatole Homeinija stoji v južnem delu Teherana. Foto: Reuters Pred parlament so prihitele varnostne sile. Foto: Reuters Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Foto: Odgovornost za napad v Teheranu prevzela Islamska država

En varnostnik naj bi umrl

7. junij 2017 ob 09:05,

zadnji poseg: 7. junij 2017 ob 11:07

Teheran - MMC RTV SLO/Reuters

V središču Teherana so oboroženi napadalci vdrli v poslopje iranskega parlamenta in grobnico ajatole Homeinija. Ubitih je sedem ljudi, štiri pa so zajeli kot talce.

Iransko ministrstvo za obveščevalne dejavnosti je sporočilo, da so napade izvedle teroristične skupine.

"Zjutraj sta dve teroristični skupini napadli parlament in grobnico imama Homeinija ... člane tretje skupine so prijeli, preden jim je uspelo izvesti kakršen koli napad," je državna televizija prenesla sporočilo ministrstva.

Odgovornost za napad v večinsko šiitskem Iranu je prevzela skrajna sunitska skupina Islamska država, ki nadzoruje dele ozemlja v sosednjem Iraku in Siriji.

Iranski poslanec Elias Hazrati je za iransko državno televizijo povedal, da so v parlament vdrli trije napadalci, eden s pištolo in dva s kalašnikovko. Enega od napadalcev so po navedbah drugega poslanca obkolili pripadniki varnostnih sil, hkrati pa so zaprli vse izhode iz poslopja parlamenta.

Poluradna iranska tiskovna agencija Tasnim, ki se sklicuje na vire na terenu, poroča, da je bilo v napadu v parlamentu ubitih sedem ljudi, v zgornjih nadstropjih pa so štiri ljudi zajeli za talce. Tasim poudarja, da informacija ni potrjena pri varnostnih organih.

Iranska državna televizija je sicer poročala, da se po incidentu seja parlamenta nadaljuje.

Razstrelitev samomorilskega napadalca

Okoli pol ure po napadu v parlamentu je odjeknilo streljanje v grobnici ajatole Homeinija nekaj kilometrov južno od parlamenta, ranjenih pa je bilo več ljudi. Državna tiskovna agencija IRNA je poročala, da se je eden od napadalcev razstrelil zunaj grobnice, potem ko je streljal na ljudi.

Razstrelitev samomorilskega napadalca je potrdil tudi guverner Teherana in še povedal, da so enega napadalca ubile varnostne sile.

Iranska delavska tiskovna agencija poroča, da so dva napadalca aretirali.

Ajatola Homeini je bil leta na čelu iranske islamske revolucije, po kateri je nastala Islamska republika Iran.

G. V.